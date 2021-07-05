محافظ الفيوم يوضح ماذا حدث بقرى الفيوم خلال مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى هي الاقوى في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن محافظته تتكون من ستة مراكز، موضحاً أن مركزين منهما "إطسا ويوسف الصديق" تشملهما المبادرة، يمثلان 30% من المحافظة.

وأوضح أحمد الأنصاري في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "لايف فيو" مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "ON" ، أن المركزين يمثلان النسب المتدنية على مستوى المحافظة ، وذلك وفقاً لمؤشرات التنمي، معقباً: " يعاني المركزين من نسب فقر عالية وتدني في خدمات البنية التحتية والخدمية فيما يتعلق بالخدمات الصحية و مراكز الشباب والرياضية والطرق ومن ثم كان إختيارهما دقيق وفقاً لمعايير محددة".

وأشار محافظ الفيوم إلى أن العمل يمضي على قدم وساق، حيث بدأ المواطن الفيومي يلمس على الارض هذه التغييرات قائلاً : " المركزان يضمان 20 قرية ام، ويتبعهم 600 تابع، والمشروعات تتحرك في كل مكان وفقاً لمخططات هندسية دقيقة ".

وأضاف أحمد الأنصاري أن أعمال التطوير ستتطال كافة ما يتبع المركزين من جهة، وكل مايتعلق بالبنية التحتية سواء الخدمية أو التحتية، بالاضافة لبقية مؤشرات التنمية المتعلقة بمراكز التنمية والمراكز الصناعية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع محافظ الفيوم أن ذلك بالاضافة إلى التجمعات والتكتلات الاقتصادية المعتمدة على البيئة المحلية، قائلاً : التطوير لن يكون عمرانياً فقط بل سيطال كافة مناحي الحياه، حيث إنه منبع إسم المبادرة " حياة كريمة "، والذي تعني كافة الجوانب الحياتية، وتضمن الحياة الكريمة للمواطن دون أن يضطر للهجرة لمحافظات أخرى أو العاصمة بحثاً عن لقمة العيش، وهذا يأتى عن طريق توطين الصناعة المحلية أو الزراعات الموجودة في المركزين والقطاعات الاخرى ".

وكشف أحمد الانصاري عن التكلفة التقديرية لمشروع تطوير المراكز بمحافظة الفيوم، حيث تضم التسع قطاعات المختلفة والمشروعات الاخرى الخاصة بالصحة والتعليم والبنىة التحتية والخدمات والصرف الصحي، بأنها تتجاوز 10 مليارات جنيه في المرحلة الاولى.

ونوه محافظ الفيوم على أن الخطة الاستثمارية للقطاع المحلي المنتهية في العام المالي الماضي بلغت نصف مليار جنيه بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله وتتحمله الدولة في هذا السياق، حيث جرى رفع تكلفة التطوير لعشرة مليارات بما يتجاوز الضعف في مركزين عانيا من مشاكل مزمنة.