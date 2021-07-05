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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مشروعات التحول الرقمي وعدد من القاعات.. اليوم

قاعة كلية الإعلام
قاعة كلية الإعلام قبل افتتاحها

تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة  بمدينة نصر مؤتمراً صحفياً لرئيس جامعة الأزهر ونوابه لتدشين عدد من المشروعات الجديدة التي تقوم بها الجامعة  برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


يشمل المؤتمر لقاء مع قيادات الجامعة يعقبه عرض الانجازات التي تمت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم زيارات ميدانية لافتتاح المشروعات الخاصة في مجال التحول الرقمي، وبعض القاعات الجديدة، والأعمال الإنشائية بالمدن الجامعية.

رئيس جامعة الأزهر يحضر مناقشات مشاريع التخرج

بدوره، قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أمس الأحد، بتفقد كلية الإعلام لمتابعة سير العمل في لجان مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الكلية.


وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الإعلام برئاسة الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، والتي ولدت من رحم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد ولدت قوية. 
كما أشاد رئيس الجامعة 

وأشار إلى أن  مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تحرص على الانفتاح والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية ذاخل الوطن وخارجه، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي  فبراير العام قبل الماضي، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إضافة  ذلك هناك تعاون بين الأزهر الشريف، والكنيسة من خلال بيت العائلة المصرية  ويتولى الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب جامعة الأزهر منسقا عاما لبيت العائلة المصرية، إضافة إلى كل ذلك هناك بروتوكولات تعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، ووزارة الصحة، إضافة إلى بروتوكولات تعاون مع جامعة النيل، مؤسسة الفضاء المصرية.


وطالب رئيس الجامعة الحضور من قامات الإعلام  بإبراز أمانة الكلمة لأهميتها، بجانب الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي، مؤكدا أن الأزهر الشريف يهتم بذلك ويشدد عليه انطلاقا من قول المولى عز وجل "  يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لذلك فإن الأمل معقود عليكم أن تصلحوا ما افسدته وسائل التواصل الاجتماعي ( التدمير الاجتماعي).


كما طالب رئيس الجامعة الجميع بالبعد عن الشائعات، معبرا عن سعادته البالغة بتخرج أبنائه الطلاب اليوم وحصولها على بكالوريوس الإعلام جامعة الأزهر، لافتا إلى أن أنه سعيد بهذا التخرج وهو يرى أبنائه  يتخرجون في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم. 

جامعة الأزهر التحول الرقمي المدن الجامعية مشاريع التخرج القاعات

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