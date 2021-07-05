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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

صدى البلد

في واقعة طريفة أعلن نادي أسيك ميموزا الإيفواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » التعاقد مع ليونيل ميسي بنشر صورة النجم الأرجنتيني يرتدي قميص الفريق الإيفواري ومعلقًا عليها: "نحن على الفور.. أجرى أمادو اتصالا".

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وانتهى تعاقد ميسي صاحب الـ34 عامًا مع برشلونة رسميًا أمس الأربعاء بحلول 30 يونيو، وسط العديد من التكهنات حول مستقبل ساحر التانجو سواء بالبقاء أو الرحيل عن كامب نو .

 


ويتواجد ميسي في الوقت الحالي رفقة منتخب بلاده الأرجنتين في البرازيل لخوض مباريات كوبا أمريكا.. ولمزيد حول تواجد ميسي مع منتخب الأرجنتين.. تابع الفيديو جراف التالي.

 

ميسي أسيك ميموزا تويتر برشلونة كامب نو

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