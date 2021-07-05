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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

العملات -العربية
العملات -العربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأثنين 5 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم فى البنك الأهلى الأثنين

وسجلت العملات العربية اليوم الأثنين :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.10 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4.15جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.
 

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