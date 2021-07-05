أول تعليق من فرج عامر بعد هزيمة سموحة: وارد هزيمتنا من بطل افريقيا

أعرب فرج عامر، رئيس مجلس ادارة شركة سموحة، عن نتيجة مباراة الأهلي وسموجة اليوم والتي انتهت بفوز كبير لصالح النادي الأهلي بنتيجة 4/0.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ هارد لك سموحة ، افتقدنا وجود حسام حسن ، ولكن لم يكن من الممكن رفض اعارتة، حدث انهيار في الدفاع في الدقيقة اربعين”.

وتابع: “وارد هزيمتنا من الاهلي ، وهو بطل افريقيا ، فرق كبير في الامكانيات الكابتن احمد سامي مدير فني رائع ولة رصيد كبير من النجاحات ، ولم يكن لاعبينا في احسن حال”.

وكتب في تغريدة اخرى: “ا ان عدم اختيار احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم للمنتخب الاوليمبي ايضا كان عامل نفسي اضافي ، المهم انتا مازلنا في المركز الرابع ، وسوف نواصل جهدنا بكل قوة داعمين الكابتن احمد سامي وجهازة الفني والاداري ، وداعمين لنجوم سموحة وسوف نخرج من هذة الكبوة اقوي مما كنا”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

افتتح الأهلي التسجيل بثلاثية في خمس دقائق في الشوط الأول، حيث تقدم محمد شريف بالهدف الأول في الدقيقة 40، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 58 بعدما تسلم تمريرة علي معلول وسدد ببطن القادم داخل المرمى مباشرة.

قدم الأهلي مباراة كبيرة وأحكم قبضته على اللقاء من بدايته إلى نهايته، وسجل ثلاثة أهداف وأهدر مثلها، كما تصدت العارضة والقائم لرأسية محمد شريف وتسديدة حمدي فتحي، وألغى الحكم هدفًا حمل توقيع حسين الشحات بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفار.

بهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط ثمينة ليصل للنقطة 45، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 40.