عاجل
محلية النواب تناقش أزمات حدائق الأهرام.. السجيني: 4 تقارير شهرية لمتابعة العمل على الأرض.. وبرلمانيون يطالبون بإيضاح عدد تصاريح الحفر بالمنطقة قطار مجلس الدولة .. رفض دعوى توحيد امتحانات الثانوية العامة وإلغاء النظام الإلكتروني.. 8 أغسطس.. نظر دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا اقتصاد اليمن.. إيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في عدن مواليد 5 يوليو.. اعرف نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك حتى نلتقي.. رواية عن دار نشر كتبنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تمنى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشفاء العاجل للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، واسترداد عافيته لمواصلة عطاءه من أجل الإنسانية.

وقال «الطيب» في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»:  «أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية».

ويُشار إلى أنه كان قد أعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء تمت بتخدير كلي، فيما صرح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس دخل المستشفى في روما بعد ظهر أمس الأحد لإجراء "جراحة مقررة" للقولون، وأن البابا (84 عاما) يعاني من "تضيق رتجي مصحوب بأعراض" في القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلاما متكررة في المعدة وانتفاخا ويؤثر على الأمعاء، وأن هذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

وبدا البابا بصحة جيدة قبل ذلك بساعات عندما ألقى عظة الأحد أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس، ورغم إصابته "بعرق النسا" الذي يسبب له آلاما في ساقيه عند المشي، فإن البابا يتمتع بصحة جيدة نسبيا منذ انتخابه.
 

a
a
شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب البابا فرانسيس بابا الفاتيجان تميات بالشفاء العاجل

ترشيحاتنا

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

متى ينزل الله إلى السماء الدنيا ؟.. لديك 60 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري

قرار عاجل بشأن عقار ميامي الأمريكي المنهار

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مشروعات التحول الرقمي وعدد من القاعات.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

عائلة تفتخر بقتل فتاة أمام الكاميرا وهم يطلقون النار عليها|شاهد

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

صور تداولها الأهالي .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ