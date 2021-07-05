تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 5-7-2021
ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 5 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأثنين كالتالى:
وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين 15.61جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع .
ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 18.43جنيه للشراء و 18.65 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.43 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.83جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع .
واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى 1.81جنيه للشراء و1.84جنيه للبيع .
اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى اليوم الاثنين
ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .
سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 13.98جنيه للشراء و 14.15جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم عند 2.40جنيه للشراء و2.42جنيه للبيع.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.
وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .