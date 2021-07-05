عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 5-7-2021

العملات - الاجنبية
العملات - الاجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 5 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأثنين كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين 15.61جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع . 


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 18.43جنيه للشراء و 18.65 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.43 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.83جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع .


واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى 1.81جنيه للشراء و1.84جنيه للبيع .


اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى اليوم الاثنين 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 13.98جنيه للشراء و 14.15جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم عند 2.40جنيه للشراء و2.42جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
 

العملات الاجنبية الجنيه المصري اليوم الأثنين البنك الاهلي

موضوعات متعلقة

بقوة 180 حصانا.. أبارث تكشف عن أصغر إصداراتها.. صور

ترشيحاتنا

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

على أنغام السعادة.. شاهد.. أحدث ظهور لـ شريف الدسوقي بصحبة أشرف ذكي

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 5 -7-2021

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021- 2022

اليوم.. النطق بالحكم على متهمي قضية تصوير قاعدة بلبيس

ذكر يقضي الله به حاجتك بدون دعاء .. اغتنمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ