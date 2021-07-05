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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

صدى البلد

أكمل منتخب إنجلترا عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه الكبير على نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون مقابل.

منتخب إنجلترا انضم لمنتخبات الدنمارك وإسبانيا وإيطاليا المتأهلة سلفًا لـ دور نصف النهائي، وسيكون له ميزة إضافية عن باقي المنتخبات المذكورة سلفًا، وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره، فمباريات الدورين القادمين، ستُقاما على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية

ونستعرض تباعًا موعد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد إيطاليا: يوم الثلاثاء الموافق 6-7 في تمام التاسعة مساءً

إنجلترا ضد الدنمارك: يوم الأربعاء الموافق 7-7 في تمام التاسعة مساءً

أما المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، فستقام يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية.

وكشف تقرير صحفي إسباني عن ثنائي يشارك ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بدون نادي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعبين اللذين لا ينتميان لنادي هما من المنتخب الإيطالي جيانلوكا دوناروما حارس ميلان السابق وجورجيو كيليني نجم يوفنتوس الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الجاري.

انجلترا يورو 2020 يورو اسبانيا الدنمارك كيليني كأس الأمم الأوروبية

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