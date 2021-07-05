محمد علي رزق يروج لمسرحية ليلتكم سعيدة

روج الفنان محمد علي رزق، لمسرحية “ليلتكم سعيدة”، والتي يشارك في بطولتها.

نشر محمد علي رزق، البوستر الخاص بالعمل من خلال حابه الرسمي على “الأنستجرام” وعلق قائلاً: “مسرحية #ليلتكم_سعيدة .. يومياً علي المسرح القومي بالعتبة إبتداء من الأحد ١١ يوليو”.

مسرحية “ليلتكم سعيدة” بطولة كل من الفنان محمد علي رزق، ومريم السكري، وبسنت صيام، ومروة عيد، ونديم هشام، والحان المهدي، وهي من كتابة وإخراج خالد جلال.

يذكر أن شارك الفنان محمد علي رزق، مؤخراً في مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال، والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور محمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.