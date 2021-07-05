أبرزها لحماية هاتفك الآيفون من السرقة.. أهم 3 ميزات في iOS 15

يضم نظام التشغيل iOS 15 الأحدث من شركة آبل الأمريكية، عددا كبيرا من الميزات التي ستغير وجه هواتف الآيفون للأبد، حيث قامت آبل بالإعلان عن تجديدات محورية خاصة بكيفية عمل الآيفون وتعامله مع باقي الهواتف.

وبحسب موقع Gizmodo فإنه منذ ساعات قليلة أصدرت آبل النسخة التجريبية من نظام تشغيلها iOS 15 تمهيدا لإطلاقه على جميع هواتف آيفون فيما بعد، ولكن هناك عدد من الميزات هى الأهم في نظام التشغيل الأحدث، ومنها :

ميزة Find My لحماية هواتف آيفون من السرقة



وتستطيع ميزة Find My من آبل في الوقت الحالي تحديد مكان هواتف آيفون حتى إذا تم إيقاف هذه الهواتف أو تم إعادة ضبط المصنع لها، وهو أمرا كان يعتبره البعض ثغرة عند القيام بسرقة الهواتف.



مع تحديث iOS 15 ، لن يتم إغلاق هاتفك "المغلق" بالكامل بل سيظل في حالة طاقة منخفضة لبضع ساعات أخرى على الأقل، حيث ستعمل هواتف آيفون الخاصة بك مثل أجهزة التتبع AirTag وسيسمح لأي جهاز iOS قريب بالتقاط إشارة Bluetooth وإرسال موقعها مرة أخرى .



وتقول شركة آبل إن تتبع الموقع سيعمل حتى إذا تمت إعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنع مع تمكين قفل التنشيط، لذلك ، إذا تمت إعادة ضبط المصنع لهاتفك المسروق ، فلا يزال بإمكانك العثور عليه.



ميزة Live Text

وتتيح ميزة Live Text للمستخدمين نسخ ولصق كل الكتابات الموجوة في الصور وتحويلها لملاحظات مكتوبة، ويمكن نسخها ولصقها وإرسالها في رسالة بريد إلكتروني.



وتمكن ميزة Live Text المستخدمين من نسخ أرقام الهواتف إذا كانت الصورة تحتوي على إعلان معين في خلفيتها، كما تمكنهم من نسخ الرقم والاتصال به فورا ، وتدعم هواتف آيفون وأجهزة آيباد وأجهزة ماك، كما تدعم 7 لغات مختلفة .



تحديث تطبيق الفيديو FaceTime



وأضافت آبل ل FaceTime ميزة Portrait mode أو وضع الرأس حيث تسمح للمستخدم بتعتيم الخلفية تلقائيًا في حالة رغبتك أثناء مؤتمرات العمل، كما سيعمل FaceTime في مستعرض الويب مما يعني أنه يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد أو أي أجهزة أخرى غير آبل الانضمام إلى مكالمة FaceTime.



وأضافت آبل أيضا إلى FaceTime خاصية SharePlay. وباستخدام هذه الميزة ، يمكنك الاستماع معًا أغاني Apple Music وستبدأ الموسيقى للجميع في المكالمة، كما تتيح SharePlay أيضًا مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية معًا.