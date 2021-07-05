أشرف عبد الباقي يكشف عن سبب عرض مسرحية كلها غلط في الساحل



كشف الفنان أشرف عبد الباقي أسباب عرض مسرحيته "مسرحية كلها غلط" في الساحل الشمالي، قائلا: "زمان في إسكندرية كنا حوالي 15 فرقة نعرض فترة الصيف كلها، وبعدين اختفى المسرح، وكل الناس راحوا الأول العجمي وبعدين مراقيا وبعدين ماربيلا ووصلوا لمطروح دلوقتي".



وأكمل “أشرف عبد الباقي” خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: الفكرة كانت في أننا نروح الساحل، متابعا:" ده مكان متعرضش فيه مسرح قبل كده، وفي كم كبير موجودين، وأنا في مكان متوسط الساحل قدام مارينا بالضبط، أنا لفيت بيها كتير لكن كان مهم أشوف نوعية جمهور مختلفة من مصر كلها وقت المصيف."



واشار إلى أن مسرحية "كلها غلط" أصلها بريطاني، متابعا:" أتفرجت عليها واشتريت قصة المسرحية"، مسترسلا: تواصلت مع الإنتاج وقمت بتغيير بعض الأمور داخل المسرحية وتم عرضها".

وكشف عن أن مسرح ومكان “مسرحية كلها غلط” مدرج وعلى شكل خيمة، كما أن المسرح مكيف نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في الصيف



يذكر أن كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن عرض مسرحية “مسرحية كلها غلط.. جريمة فى المعادى»، وذلك في الساحل الشمالى.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

عروض مسرح مصر

وكان عرض الجمعة الماضي مسرحية "آل كابوني" وذلك على قناة mbc مصر فى إطار عروض مسرح مصر.

مسرحية "آل كابوني"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول مُحاكاه عدد من الشباب لإجواء عصابات آل كابوني الشهيرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.



وكان عرض أيضا مسرحية “زى الفل” على قناة mbc مصر.

مسرحية "زي الفل" تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول عدد من الشباب يُشكلون فريقا لتقديم أكروبات وألعاب خطرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.



ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.