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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوب من ديتوكس ماء الخيار يمنحك فوائد صحية غير متوقعه تعرفي عليها

صدى البلد

فوائد ماء الخيار لصحتك  عديدة من العناية بالبشرة إفى  وفقدان الوزن ، وصحة القلب والأوعية الدموية  إليك أبرز فوائد ماء الخيار لصحتك وفقا لموقع هيلث لاين

الترطيب


وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن شرب كمية كافية من السوائل يوميًا مهم جدًا للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.  يفضل الكثيرون ماء الخيار لأنه لا يرطب جسمك فحسب ، بل قد يساعد أيضًا في منع الإمساك وحصى الكلى

فقدان الوزن


ماء الخيار يخلو تقريبًا من السعرات الحرارية وهو جيد في ملئ الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في منع الإفراط في تناول الطعام ، وهو أمر مهم لفقدان الوزن بشكل صحي 

عناية بالبشرة


يوجد عدد من مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى الموجودة في الخيار لدعم صحة الجلد وحب الشباب. غالبًا ما يتم استخدام ماء الخيار كعلاج طبيعي لعلاج حب الشباب ، فضلاً عن آثاره المبردة والترطيب والحفاظ على مرونته على الجلد. 

الخيار فاكهة ترفع المناعة

منها الخيار والخس.. أطعمة تروي عطشك وتساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك

 

إزالة السموم


يمكن أن يؤدي شرب ماء الخيار إلى زيادة التبول ، مما يساعد على التخلص من السموم في الجسم بشكل أسرع ، مما يقلل الضغط على نظام التمثيل الغذائي.

ضغط الدم


قد يكون لماء الخيار القدرة على دعم ضغط الدم الصحي . ثبت أن مركبات الخيار الطبيعية التي تتسرب إلى الماء تقلل من عوامل خطر الإجهاد الالتهابي والتأكسدي المرتبطة بارتفاع ضغط الدم 

صحة القلب والأوعية الدموية


قد يتحكم ماء الخيار في التهاب الأوعية الدموية ، وهو أمر مهم لحماية نظام القلب والأوعية الدموية في الجسم. قد تساعد هذه العوامل في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية.

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