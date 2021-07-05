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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان: الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن سجل علي معلول هدفًا من ركلة جزاء مهمة

صدى البلد

حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.

 

وأضاف: اللاعبون بذلوا مجهوداً كبيرًا أشكرهم عليه.. الجهاز الفني يدرس كل التفاصيل الخاصة بالمنافسين، وكنا نعلم أن فريق سموحة يلعب على المرتدات، وظهر لاعبو الأهلي في حالة من التركيز الشديد ساهمت في الفوز بهذه النتيجة».

 

وأشار قمصان، في تصريحاته إلى أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن سجل علي معلول هدفًا من ركلة جزاء مهمة، بالإضافة إلى تألق حسين الشحات وياسر إبراهيم رغم عدم مشاركتهما بشكل أساسي في الفترة الماضية.

 

وأكد أن الدفع بمحمود كهربا وجونيور أجايي وعلي لطفي، يأتي في إطار منح الفرصة للاعبين، خاصة أن الأهلي سيفتقد لمجهودات العديد من لاعبي المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستوجب تجهيز الجميع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل على خلق حلول عديدة في الملعب مثل استغلال العرضيات والاختراق في العمق والضربات الثابتة وغيرها من أجل الظهور بأفضل ما يمكن.

 

 

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