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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 5-7-2021

أسعار - الذهب
أسعار - الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الأثنين 5 يوليو 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 
وسجل أعلى سعر ل جرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 891 جنيها


وبلغ أعلي سعر الجرام 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 780جنيها


بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 669 جنيها.


بلغ سعر الجرام عيار 14 اليوم الأثنين نحو 520 جنيها.


ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6240جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 891.43 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.723 الف جنيه
للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

 

الذهب عيار جرام جنيه اليوم الأثنين

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