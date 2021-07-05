مقتل 3 أشخاص وفقدان 100 في انهيارات أرضية وسط اليابان

ذكرت وكالة رويترز أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلى وما زال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين بعد أن تسببت السيول الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية في مدينة أتامي بوسط اليابان.

فيما أكدت وكالة كيودو للأنباء مقتل امرأة، ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة، ولا يزال 113 شخصًا في عداد المفقودين في مدينة أتامي الساحلية على بعد 90 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طوكيو، بعد فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار طين متتالي وغمر نصفه منازل يوم السبت.

وتعتبر الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بمثابة تذكير بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل وثورات البراكين وأمواج تسونامي، التي تطارد اليابان، حيث تستضيف العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تبدأ هذا الشهر.

ووقعت الانهيارات الارضية في حوالي الساعة 10:30 صباحا يوم السبت الماضي في اتامي التي تضم منتجعات الينابيع الحارة وتقع على منحدر شديد الانحدار في الخليج.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه يعتقد أن المياه والوحل والأنقاض تدفقت على طول نهر لمسافة كيلومترين (1.2 ميل) إلى البحر.