عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص وفقدان 100 في انهيارات أرضية وسط اليابان

انهيارات أرضية في
انهيارات أرضية في اليابان

ذكرت وكالة رويترز أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلى وما زال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين بعد أن تسببت السيول الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية في مدينة أتامي بوسط اليابان.

txt

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

txt

قبل أيام من الأولمبياد.. 20 مفقوداً وتدمير 80 مبنى بسبب الانهيارات الأرضية في اليابان

فيما أكدت وكالة كيودو للأنباء مقتل امرأة، ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة، ولا يزال 113 شخصًا في عداد المفقودين في مدينة أتامي الساحلية على بعد 90 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طوكيو، بعد فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار طين متتالي وغمر نصفه منازل يوم السبت.

وتعتبر الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بمثابة تذكير بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل وثورات البراكين وأمواج تسونامي، التي تطارد اليابان، حيث تستضيف العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تبدأ هذا الشهر.

ووقعت الانهيارات الارضية في حوالي الساعة 10:30 صباحا يوم السبت الماضي في اتامي التي تضم منتجعات الينابيع الحارة وتقع على منحدر شديد الانحدار في الخليج.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه يعتقد أن المياه والوحل والأنقاض تدفقت على طول نهر لمسافة كيلومترين (1.2 ميل) إلى البحر.

 

الكوارث الطبيعية اليابان تسونامي انهيارات أرضية اولمبياد طوكيو

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن عقار ميامي الأمريكي المنهار

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية الفلبينية المحطمة

أبشركم بقرب موتي.. لماذا نعى مقتدى الصدر نفسه أمام أنصاره؟ | فيديو

فرنسا تكشف موعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر لمواطني دولة عربية

بيان سوداني ناري يكشف تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة

ارتفاع كبير بإصابات كورونا في بريطانيا

ترشيحاتنا

مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

إسماعيل يوسف: ساسي وافق على التجديد مع الزمالك منذ أشهر

ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: والدتي موجودة معايا بحُب الناس ليها

هل أقطع صلاتي؟.. حكم من أدركته صلاة الفجر وهو يصلي قيام الليل

أبرزها لحماية هاتفك الآيفون من السرقة.. أهم 3 ميزات في iOS 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

عائلة تفتخر بقتل فتاة أمام الكاميرا وهم يطلقون النار عليها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

صور تداولها الأهالي .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ