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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021- 2022

صدى البلد

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف في بيان رسمي، عن مواعيد النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 وجاءت كالتالي:

 

وجاء جدول الموسم الجديد من نسخة دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

 

- الدور التمهيدي الأول (ذهاب / إياب) 10-12 سبتمبر / 17-19 سبتمبر 2021

- الدور التمهيدي الثاني (ذهاب / إياب) 15-17 أكتوبر / 22-24 أكتوبر 2021

-  كأس الكونفيدرالية ، الدور التمهيدي الثاني الاضافي (ذهاب / إياب) 26-28 نوفمبر ، 3-5 ديسمبر 2021

-       مرحلة المجموعات الجولة الأولى :  11-13 فبراير 2022

-       مرحلة المجموعات  الجولة الثانية : 18-20  فبراير 2022

-       مرحلة المجموعات الجولة الثالثة : 25-27 فبراير 2022

-       مرحلة المجموعات الجولة الرابعة : 11-13 مارس 2022

-       مرحلة المجموعات الجولة الخامسة :18-20 مارس 2022

-       مرحلة المجموعات الجولة السادسة : 1-3 أبريل 2022

-       ربع النهائي (ذهاب / إياب) 15-17 أبريل 2022 / 22-24 أبريل 2022

-       نصف النهائي (ذهاب / إياب) 6-8 مايو 2022 / 13-15 مايو 2022

-       النهائي: سيتم تحديده لاحقاً في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022

 

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