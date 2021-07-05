مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2021- 2022

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف في بيان رسمي، عن مواعيد النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 وجاءت كالتالي:

وجاء جدول الموسم الجديد من نسخة دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

- الدور التمهيدي الأول (ذهاب / إياب) 10-12 سبتمبر / 17-19 سبتمبر 2021

- الدور التمهيدي الثاني (ذهاب / إياب) 15-17 أكتوبر / 22-24 أكتوبر 2021

- كأس الكونفيدرالية ، الدور التمهيدي الثاني الاضافي (ذهاب / إياب) 26-28 نوفمبر ، 3-5 ديسمبر 2021

- مرحلة المجموعات الجولة الأولى : 11-13 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الثانية : 18-20 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الثالثة : 25-27 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الرابعة : 11-13 مارس 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الخامسة :18-20 مارس 2022

- مرحلة المجموعات الجولة السادسة : 1-3 أبريل 2022

- ربع النهائي (ذهاب / إياب) 15-17 أبريل 2022 / 22-24 أبريل 2022

- نصف النهائي (ذهاب / إياب) 6-8 مايو 2022 / 13-15 مايو 2022

- النهائي: سيتم تحديده لاحقاً في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022