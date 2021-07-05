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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عبد الباقي يتحدث عن مصر وتطورها: زي الفل

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

قال أشرف عبد الباقي، إن البلد تتطور بشكل ملحوظ ومبهر، مضيفا:" البلد زي الفل وهتبقى زي الفل أكتر".
 

وأكمل “أشرف عبد الباقي” خلال حواره ببرنامج “الحكاية” الذماع على قناة “إم بي سي مصر”:" التطور شمل كافة الأماكن والمحافظات..متابعا:" كل أسبوع بشوف حاجة جديدة اتعملت".

 

وتابع:" مفيش حاجة اسمها مش هستفيد كلها دائرة وهتعود بالخير على الجميع"..مسترسلا: العالم كله وقف في كورونا إلا إحنا موقفناش و دا إنجاز كبير".

وفي سياق أخر يذكر أن كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن عرض مسرحية “مسرحية كلها غلط.. جريمة فى المعادى»، وذلك في الساحل الشمالى.

 

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

 

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

 

عروض مسرح مصر 
وكان عرض الجمعة الماضي مسرحية "آل كابوني" وذلك على قناة mbc مصر فى إطار عروض مسرح مصر.

 

مسرحية "آل كابوني"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول مُحاكاه عدد من الشباب لإجواء عصابات آل كابوني الشهيرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.


وكان عرض أيضا مسرحية “زى الفل” على قناة mbc مصر.

 

مسرحية "زي الفل" تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول عدد من الشباب يُشكلون فريقا لتقديم أكروبات وألعاب خطرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.


ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

 

بالإضافة إلى محمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

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