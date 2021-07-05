ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة وصية والدتها بتوزيع ثروتها على الشعب المصري|خاص

تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل إحدى جميلات الفن وأكثرهم رقيا وتحضرا، إنها الفنانة القديرة "رجاء الجداوي"، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يوليو العام الماضي عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

وفي ذكرى رحيل رجاء الجداوي تكشف ابنتها أميرة لـ صدى البلد ؛ حقيقة وصية والدتها بتوزيع ثروتها على الشعب المصري .



حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كلام أشيع أنه وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حيث كتبوا : "وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصية".

وقالت أميرة ابنه الراحلة رجاء الجداوي لـ صدى البلد : "هذا الوصية غير حقيقية .. فوالدتي لم تترك ثروة كبيرة وأموالا طائلة .. ولكن الثروة التي تركتها هي حب الناس ودى أهم ثروة أمي سابتها".

معلومات عن الراحلة رجاء الجداوي:



ولدت "نجاة على الجداوي" وهو الاسم الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي في 6 سبتمبر من عام 1934، وهى من مواليد محافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير في تربيتها.



تلقت الفنانة "رجاء الجداوي" تعليمها في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية في سن مبكر، وبعدها بدأت مسيرتها المهنية كمترجمة في إحدى شركات الإعلانات، ثم عملت في مجال الأزياء والموضة كعارضة أزياء، ثم اتجهت إلى التمثيل، وكانت انطلاقتها من خلال فيلم "غريبة" عام 1958.



قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتلفزيون، كان أبرزها في السينما "دعاء الكروان، موعد على العشاء، حنفي الأبهة، كامل الأوصاف، تيمور وشفيقة، المش مهندس حسن، بوبوس، غش الزوجية، أبو شنب، توأم روحي"، وفى التليفزيون "الدوامة، أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، اللص الذي أحبه، عائلة الحاج متولي، حكايات زوج معاصر، ريح المدام"، كما قدمت على خشبة المسرح عددًا من المسرحيات منها "الثعلب فات، الواد سيد الشغال، الزعيم".



استمر النشاط الفني للفنانة رجاء الجداوي حوالى 62 عامًا من العطاء الفني بدون توقف، إلى أن أُعلن في 24 مايو 2020 عن إصابتها فيروس كورونا، وتلقت العلاج في إحدى مستشفيات الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد الموافق 5 يوليو 2020 عن عمر يناهز الـ85 عامًا.