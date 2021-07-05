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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: والدتي موجودة معايا بحُب الناس ليها

الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تُكرم كثيراً على مدار تاريخها القني وكانت تفخر بنفسها وبالتكريمات التي حصلت عليها، بالإضافة إلى أنها تكرمت بعد وفاتها، معقبة: "استلمت جوائز كثيرة نيابةً عنها".

وأضافت أميرة مختار في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، قائلة: "انا مكنتش بحب الظهور في الكاميرات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيره، ولكن بدأت أحب الظهور بعد وفاتها، بسبب فخري واعتزازي بيها وبقيمتها الفنية والانسانية".

وعقبت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قائلة:" على الرغم من أنها كُرمت في حياتها مئات المرات، إلا أني لما بستلم جوائزها بعد وفاتها، بحس بفخر واعتزاز متضاعف، وبقولها احنا عايشين على سيرتك، ومجهودك اللي مكمل حتى بعد وفاتك".

وقدمت أميرة مختار الشكر لكافة وسائل الإعلام والصحافة التي تواصلت معها بشأن إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها رجاء الجداوي ، قائلة: " لو حاسة بكل ده، أكيد هتكون سعيدة وفرحانة عشان هي تعبت في مشوارها الفني الطويل ده".

وأتمت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "والدتي موجودة معايا بحُب الناس ليها".

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