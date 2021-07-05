خطوة جديدة من بريطانيا اتجاه قيود كورونا.. تفاصيل

يكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن خططه لرفع قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الاصابات في البلاد.

وسيعقد جونسون مؤتمرا صحافيا بعد الظهر، على أن يلقي وزير الصحة الجديد ساجد جاويد كلمة أمام النواب.

وكانت بريطانيا تعتزم رفع القيود في 21 يونيو الماضي، لكن قررت تأجيل الأمر شهرا حتى 19 يوليو الجاري، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في البلاد.

واستطاعت المملكة المتحدة أن تقوم بتلقيح نحو 64% من السكان البالغين، وفقا للبرنامج الذي انطلق ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال جونسون "اليوم سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددا على أن الجائحة "لم تنته" وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس"، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الإيطالية منع أي شخص كان يزور المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين من حضور مباراة ربع نهائي بطولة أوروبا 2020 ضد أوكرانيا.

وأكدت السفارة الايطالية في لندن، أن أولئك الذين كانوا في بريطانيا في الأسبوعين الماضيين لن يُسمح لهم بدخول الاستاد الأولمبي في روما - حتى لو كان لديهم تذكرة.

ويقول مسؤولون إيطاليون إن القاعدة “بغض النظر عن الجنسية أو الإقامة” هي منع أي شخص يتبين أنه ينتهك القواعد المعلنة والخاصة بتقييد انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19 قبل مباراة السبت مشددة على معاقبتهم.

وأغلقت إيطاليا أيضًا أي ثغرات محتملة في التشريع - بما في ذلك عن طريق القيادة إلى البلاد أو الطيران بشكل غير مباشر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت إيطاليا حجرًا صحيًا لمدة خمسة أيام على الوافدين من المملكة المتحدة، وسط مخاوف من انتشار متغير دلتا.