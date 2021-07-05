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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تروج لأغنيتها دخلت قلبي على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة مي كساب فيديو لأغنية جديدة من ألبومها “أنا لسه هنا” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت: “دخلت قلبي بسرعه رهيبه ❤️🌹 #يا_إبن_اللعببه من ألبوم #أنا_لسه_هنا”.

 

ولاقت تفاعل عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: جميلة - صوتك وحشنا جدا- بالتوفيق يا ميوش.

 

وكانت آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

 

وانتهى أبطال مسلسل " اللعبة 2 " من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.
 

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.
 

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

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