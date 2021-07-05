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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالات بالالعاب النارية في واشنطن بذكرى الاستقلال.. فيديو

احتفالات ذكرى الاستقلال
احتفالات ذكرى الاستقلال الأمريكي

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الإثنين، احتفالات كبرى، وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال، وسط حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

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يوم الاستقلال ..الأمريكان يستبدلون المستعمر البريطاني بـ الهوت دوج والسلمون

ونشرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية شريط فيديو لاحتفالات واشنطن بذكرى الاستقلال بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن.

واحتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذكرى 245 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، عبر الاحتفال بالتفوق على فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن إن الشعب الأمريكي يحتفل هذا العام بالخروج من عام العزلة وعام الخوف من فيروس كورونا المستجد.

واضاف: "اليوم بدأنا ننتصر على الفيروس ولكن ليس نهائيا"، داعيا إلى ضرورة تلقي الجميع اللقاح، حتى لا تعود الولايات المتحدة إلى الإجراءات من جديد.

وتذكر بايدن في كلمته ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أنهم أخوات وأقارب وأحباب الكثير من الشعب الأمريكي.

وتابع بايدن أن هناك 603 ألف شخص توفى بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة، ولذلك تذكرهم في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال.

الرئيس الأمريكي الالعاب النارية ذكرى الاستقلال الأمريكي ضحايا فيروس كورونا جائحة كوفيد19

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