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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: نرصد شكاوى المواطنين عن المشردين ونقدم لهم الدعم الكامل

المشردين في الشوارع
المشردين في الشوارع

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع لحماية المشردين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل يعتمد في الأساس على شكاوي المواطنين التي تأتي من مصادر متعددة، سواء من شكاوى السوشيال ميديا، أو الشكاوى التي تأتي من خلال الخط الساخن للوزارة 16439، أو من خلال الشكاوى التي تأتي من الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528، وذلك بالإضافة إلى ما ينشره الإعلام.

وأضاف محمد يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، أن بعد رصد شكاوى المواطنين، يتم التواصل مع مقدمي الشكوى لمعرفة بعض التفاصيل عن الحالة، ثم يتم التعامل مع الحالات وتقديم لهم الدعم الكامل.

ونوه رئيس فريق التدخل السريع لحماية المشردين، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتدريب كافة المتعاملين مع كبار السن والمشردين، مؤكداً أن يتم التعامل مع الحالات المشردة التي تعاني من اضطرابات نفسية بسيطة.

وتابع محمد يوسف أن الحالات المشردة التي تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة يصعب التعامل معها ونقلها إلى دور الرعاية الخاصة بالوزارة، وذلك لحماية المتواجدين داخل الدار، بالإضافة إلى أن هناك بعض من هذه الدور غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع لحماية المشردين، أن في هذه الحالات يتم التنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، وعلى الفور يستجيبوا ويتم النقل الحالة إلى أحد المستشفيات التابعة لهم، وبعد استقرار الحالة نفسياً وتلقي العلاج، يتم نقل الحالة إلى أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.

وأكد محمد يوسف أن يتم دراسة الحالة أولاً، لأن هناك هناك حالات تدعي الجنون من أجل كسب المال، وعطف المواطنين، وابتزاز قائدي السيارة، وإذا ثبُت إنها حالة مُدعية يتم التنسيق مع أقرب قسم الشرطة للتعامل مع هذه الحالة.

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