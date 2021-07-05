موعد عيد الأضحى المبارك 2021 بالإنترنت قد يخالف الإفتاء

موعد عيد الاضحى المبارك 2021 في مصر ، لا شك أنه سؤال الساعة، حيث يبحث عنه الكثيرون عبر التقويم الموجود بنتائج الحائط أو بهواتفهم المحمولة أو عبر محركات البحث بالإنترنت، فيظهر لهم أن موعد عيد الاضحى المبارك 2021 يبدأ من مساء الإثنين 19 يوليو ، حتى مساء الجمعة 23 يوليو، وهذا قد يكون خطأ، وغير صحيح ، حيث إن موعد عيد الاضحى المبارك 2021 في مصر ، يبدأ من مساء الثلاثاء 20 يوليو حتى مساء السبت الموافق 24 يوليو، وهذا عند ثبوت الرؤية لدى دار الإفتاء بأن شهر ذي القعدة ثلاثون يومًا كما أعلن الحساب الفلكي.

موعد عيد الاضحى المبارك 2021

موعد عيد الاضحى المبارك 2021 ، من المقرر أن تحسم دار الإفتاء المصرية موعد عيد الاضحى المبارك 2021 في مصر ، باستطلاع هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم السبت القادم 10 يوليو لعام 2021م، فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الأحد (11 يوليو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويبدأ ذي الحجة يوم الإثنين (12 يوليو) ، ومن ثم يكون يوم الأربعاء (21 يوليو) هو أول أيام عيد الأضحى 2021 م، حيث يبدأ من مساء الثلاثاء 20 يوليو حتى مساء السبت الموافق 24 يوليو 2021 م.

موعد عيد الاضحى المبارك 2021 ، ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الاضحى 2021 في مصر ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1442 هجريًا، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم السبت القادم 10 يوليو لعام 2021م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في موعد عيد الاضحى المبارك 2021 في مصر، سيتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة في يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة، والموافق 10 يوليو الميلادي، أي بعد أقل من أسبوع، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الاضحى 2021 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد عيد الاضحى المبارك 2021 بالإنترنت

موعد عيد الاضحى المبارك 2021 بالإنترنت والتقويم بالموبايل ونتيجة الحائط ربما يكون خطأ، وغير صحيح، وذلك لأنه مخالف لما أعلنته دار الإفتاء منذ الأيلام البيض في شهر ذي القعدة وهي أيام (13 و14 و15 من الشهر الهجري)، حيث كان قد أثار موعد الأيام البيض في شهر ذي القعدة 1442 هجرية، جدلاً كبيرًا بين الناس، بسبب عدم موافقة ما أعلنته دار الإفتاء للتقويم المدون في نتائج الحائط والإنترنت، والتي تؤكد أن يوم الأربعاء هو الـ13 من ذي القعدة، مخالفة ما أعلنته دار الإفتاء بأن السبت الموافق الثاني عشر من شهر يونيو هو أو لُأيامِ شهرِ ذي القعدةِ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وعلى ذلك يكون اليوم الأربعاء يوافق 12 ذي القعدة وليس 13، وبناء على ذلك يكون التقويم الهجري المدون في نتائج الحائط عن شهر ذي القعدة غير صحيح، ونستمر على ذلك حتى نهاية شهر ذي القعدة وإلى أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد أول أيام شهر ذي الحجة، ونراقب هل ستوافق نتائج الحائط نتيجة رؤية دار الإفتاء أم يستمر ذلك حتى نهاية العام!.

وجاء موعد الأيام البيض في شهر ذي القعدة بحسب الإفتاء، كالآتي:

الخميس ١٣ ذي القعدة الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١م

الجمعة ١٤ ذي القعدة الموافق ٢٥-٦-٢٠٢١م

السبت ١٥ ذي القعدة الموافق ٢٦-٦-٢٠٢١م.

وتعليقاً على الجدل، نبهت دار الإفتاء المصرية، على أن صيام الأيام البيض الثلاثة من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية، يبدأ الخميس الخميس ١٣ ذي القعدة الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١م، مشددة على أنها هي المسؤولة فقط عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر، ومن بينها بداية شهر ذي الحجة وبالتالي موعد عيد الاضحى المبارك 2021 .

وقد يكون موعد عيد الاضحى المبارك 2021 بالإنترنت والتقويم بالموبايل ونتيجة الحائط صحيحًا في حال خالفت الإفتاء الحساب الفلكي وثبت أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فقط وليس ثلاثين كما أقر الحساب الفلكي، فحينئذ يبدأ موعد عيد الاضحى المبارك 2021 من مساء الإثنين 19 يوليو ، حتى مساء الجمعة 23 يوليو كما جاء بالإنترنت والتقويم بنتيجة الحائط، وهو ما تحسمه دار الإفتاء باستطلاع هلال ذي الحجة مغرب السبت القادم الموافق 29 ذي القعدة و10 يوليو لتعلن أول أيام ذي الحجة الأحد 11 يوليو أو الإثنين 12 يوليو، ومن ثم يتحدد موعد عيد الاضحى المبارك 2021 .

اجازة عيد الأضحى 2021

اجازة عيد الأضحى 2021 يقسم شهر يوليو الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والذي يبدأ من يوم عرفات الموافق الإثنين 19 يوليو، وحتى يوم الجمعة رابع أيام العيد الموافق 23 يوليو.

اجازة عيد الأضحى 2021 ، ويحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة 6 أيام بداية من الاثنين وحتى السبت، على أن تكون العودة يوم الأحد 25 يوليو.

باقي على عيد الأضحى 2021

باقي على عيد الأضحى 2021 ، لعله من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة، حيث إن موعد عيد الاضحى 2021 يعد من أهم المواقيت التي لا يمكن تفويتها، فالمسلمون جميعًا في مختلف بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون له، بل وينتظرون تحديد موعد عيد الاضحى بلهفة وأمل ورجاء، فيبدأون في طرح سؤال كم باقي على عيد الاضحى 2021 م .

باقي على عيد الاضحى 2021 ، يمكن القول أنه وفق الحسابات الفلكية والتقويم وبالعد التنازلي، فإنه باقي على عيد الاضحى 14 يومًا وأقل من ساعتين من هذه اللحظة ، حيث إنه من المقرر أن يصادف عيد الأضحى 1442 لهذه السنة يوم الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، و21 من يوليو لعام 2021 ميلاديًا، بما يعني أن أول أيام عيد الاضحى نستقبلها بعد إسبوعين ، أما من يبحثون عن وقفة عرفة الموافق التاسع من شهر ذي الحجة ، فباقي ما يقرب من 13 يومًا.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر ووقفة عرفات

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر ووقفة عرفات فلكيا في التقويم الميلادي، فإنه تشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر ذو القعدة ستكون 30 يومًا كاملة، وتتوافق نهاية شهر ذو القعدة في التقويم الهجري مع تاريخ 10 يوليو 2021 في التقويم الميلادي، وبناء على هذه الحسابات فإنه يكون بداية شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو 2021، وتأتي وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو ويكون العيد في اليوم التالي 20 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة ، أي موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

تاريخ عيد الاضحى 2021

تاريخ عيد الاضحى 2021 يعد من أكثر ما يبحث عنه الناس في هذا الوقت، حيث إن عيد الأضحى من الأعياد التي يحتفل بها المسلمون حول العالم في العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة، وبحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأحد (11 يوليو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويوم الإثنين (12 يوليو) أول أيام ذو الحجة، ومن ثم يكون يوم الأربعاء (21 يوليو) هو تاريخ عيد الاضحى 2021 .

سبب تسمية عيد الاضحى

تجتمع في عيد الأضحى المبارك عدد من الأعمال الدينية غير مناسك الحج، وقد سُمي هذا العيد بعيد الأضحى، حيث يُعرَّف العيد بأنّه كُلّ يومٍ يكون فيه اجتماع، وقِيل إنّه من العادة؛ لأنّ الناس اعتادته، وقال الأزهري إنّ العيد عند العرب يُطلَق على كُلّ شيء يتكرّر؛ سواء بالفرح، أو الحزن، وقال ابن الأعرابيّ إنّه ما يعود في كُلّ عام بفرحٍ جديد، وقال الإمام النوويّ إنّ العيد سُمِّي عيدًا؛ لأنّه يعود ويتكرّر، أو لأنّ الفرح يعود فيه، وهو من باب التفاؤل لِمَن يعود عليه العِيد؛ لأنّ العرب كانت تُسمّي القوافل عندما تخرج بالتفاؤل؛ ليتفاءلوا برجوعها سالمة، وقِيل لأنّ الله -تعالى- يعود على عباده في ذلك اليوم من كُلّ عام بكثرة الإحسان عليهم.

أمّا تسميته بالأضحى فهي نسبة إلى الأُضحية؛ إذ إنّ الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في هذا اليوم، حيث يُقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام، ويُوزعون لُحومها على الفقراء والمحتاجين، ويسمى أيضًا بيومِ النحر ؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه، وفيه إحياءٌ لسنة إبراهيم - عليه السلام -، بعد أنْ ذَبح الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، فقال تعالى: « إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» الآيات من 106: 110 من سورة الصافات، لِيصبح ذبح الأضحيات فيما بعد من أساسيات عيد الأضحى المبارك، التي يَقوم بها المسلمون في شتى بقاعِ الأرض لِينالواالأجر العظيم.

وقفة عيد الأضحى 2021

وقفة عيد الأضحى 2021 وهي يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا ، فمن المقرر لها فلكيًا أن تكون يوم الإثنين 19 يوليو ويكون العيد في اليوم التالي الثلاثاء 20 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة ، وتسمى وقفة عيد الأضحى 2021 وقفة عرفات أو يوم عرفة ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سميت وقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

وقفة عرفات

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات.

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام. صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.

عيد الأضحى المبارك

يُعرَّف عيد الأضحى المبارك بأنّه: العيد الذي يحتفلُ به جميع المُسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقد شرعه الله -تعالى- لعباده؛ ليفرحوا بما وفّقَهم إليه من عبادة فيما سَبقه من أيّام العَشر الأُوَل من الشهر، كصيام يوم عرفة، والتكبير، والتهليل، والصدقة، وغير ذلك من العبادات، وفي عيد الأضحى المبارك تُقام أَعظم وأكبر فريضةٍ وهي فريضةُ الحج، والحجّ رُكنٌ أساسيٌ من أركان الإسلام، وهو الرّكن الخامس، ويأتي قبله يومُ عرفة؛ حيث يقف فيه المسلمون على جبل عرفات ليؤدوا بذلك الرُّكن الأساسي في الحج، ويَحتفلون في اليوم الذي يَليه بعيدِ الأضحى المبارك، حيث تَستمر مناسكُ الحج حتى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام عيد الأضحى المبارك

عدد أيام عيد الأضحى المبارك ، فقد حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للمُسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.

سنن عيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى يُسَنّ للمُسلم الإكثار من التكبير في أيّام عيد الأضحى، ويبدأ التكبير منذ صلاة فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى عصر اليوم الرابع من العيد، ويكون بأيّ صِفةٍ كانت؛ لعدم وجود نصّ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في تحديد صِفة مُعيَّنة له، وهُناك نوعان من التكبير في عيد الأضحى، بيانهما فيما يأتي:

1- التكبير المُطلَق: وهو التكبير الذي لا يتقيّد بوقتٍ مُعيَّن، إذ يجوز التكبير في الصباح والمساء، وفي أيّ وقت، وأيّ مكان، ويبدأ هذا التكبير منذ أوّل يومٍ من شهر ذي الحجّة، ويمتدُّ إلى آخر أيّام العيد.

2- التكبير المُقيَّد: وهو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، ويبدأ هذا النوع من التكبير منذ فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى آخر أيّام التشريق؛ وهو اليوم الرابع من أيام العيد.





