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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 5-7-2021

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 5 يوليو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


 

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 6-6-2021

أسعار الأسمنت اليوم السبت 5 يونيو 2021

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 3 يونيو 2021

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 880 جنيها للطن

أسمنت النصر 840 جنيها للطن

أسمنت السويس 870 جنيها للطن

اسمنت السويدي 885 جنيها للطن

اسمنت حلوان 880 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 840 جنيها للطن

أسمنت سيناء 810 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 760 جنيهاً للطن

أسمنت  المخصوص 840 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف  810 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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