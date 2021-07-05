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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. معاناة رجاء الجداوي مع فيروس كورونا من الإصابة حتى الوفاة .. هالة صدقي تثير الجدل

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 

في ذكرى رحيلها الأولى.. معاناة رجاء الجداوي مع فيروس كورونا من الإصابة حتى الوفاة
 

تحل اليوم الأثنين الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياتها الفنية ورحلتها مع الفيروس من خلال التقرير التالي:

 

محمد علي رزق يروج لمسرحية ليلتكم سعيدة

 

روج الفنان محمد علي رزق، لمسرحية “ليلتكم سعيدة”، والتي يشارك في بطولتها.

نشر محمد علي رزق، البوستر الخاص بالعمل من خلال حابه الرسمي على “الأنستجرام” وعلق قائلاً: “مسرحية #ليلتكم_سعيدة .. يومياً علي المسرح القومي بالعتبة إبتداء من الأحد ١١ يوليو”.

 

انا بعته كتير لـ أنغام تحقق 3 مليون ونصف مشاهدة

 

حققت أغنية “انا بعته كتير” لـ أنغام، نجاحا كبيرا حيث تخطت حاجز الـ 3 مليون ونصف مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

أغنية “أنا بعته كتير” كلمات: أمير طعيمة، وألحان: إيهاب عبدالواحد، ووتريات: هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر: طارق مدكور.
 

"استمتعت بالعرض" شريف منير يبدي اعجابه بمسرحية كلها غلط

أبدى الفنان شريف منير اعجابه بالعرض لمسرحية “كلها غلط” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

أحمد حاتم يستعيد ذكريات مسلسل ليه لأ 2
 

استعرض الفنان الشاب أحمد حاتم، ذكريات مسلسل “ليه لا 2 ”حيث قام بنشر صورة من كواليس المسلسل جمعته بالفنانة منة شلبي.

 

بفستان أسود.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور
 

نشرت الجميلة بسمة بوسيل أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


مي كساب تروج لأغنيتها دخلت قلبي على إنستجرام.. شاهد
 

شاركت الفنانة مي كساب فيديو لأغنية جديدة من ألبومها “أنا لسه هنا” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


بأغنية الغراب يا وقعة سودا.. هالة صدقي تثير الجدل والجمهور: أحلى يمامة
 

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو لفيلم “لعبة الست” من اغنية بطلوا ده واسمعوا ده، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، واثارت الجدل بين جمهورها الذي ربط أزمتها الاخيرة مع زوجها بالمنشور.


 

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