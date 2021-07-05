البرازيل تسجل 830 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 27 ألفا و783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و830 حالة وفاة بالفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن متغيرات فيروس كورونا تتحرك بشكل أسرع من تطوير اللقاح العالمي، وحثت قادة الدول على زيادة الوتيرة والتدابير الوقائية.

وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متحور دلتا شديد العدوى، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يفوق التطعيمات، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

وقال جيبريسوس ، وفقا للصحيفة البريطانية: "إن متغير دلتا خطير ويستمر في التطور والتحول، الأمر الذي يتطلب تقييمًا مستمرًا وتعديلًا دقيقًا لاستجابة الصحة العامة".

وأضاف أنه “تم اكتشاف دلتا في 98 دولة على الأقل وتنتشر بسرعة في البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة والعالية”.

وتابع أنه بحلول يوليو 2022، يجب تطعيم 70٪ من الناس في كل دولة، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

ووصلت بعض البلدان المتقدمة إلى هذه العتبة بالفعل، لكن معظم العالم لا يزال قريبًا من أي مكان.

ويشعر الخبراء بالقلق من أنه كلما طالت مدة عدم تلقيح مجموعات كبيرة من الناس، زاد احتمال تحور الفيروس إلى متغيرات أسوأ.

التطعيم أفضل طريقة لإبطاء الوباء

وخلص جيبريسوس إلى أن التطعيم على نطاق واسع هو "أفضل طريقة لإبطاء الوباء وإنقاذ الأرواح ودفع انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي وعلى طول الطريق منع المزيد من المتغيرات الخطرة من السيطرة".

ويأتي تحذير رئيس منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يستمر فيه متغير دلتا في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم.