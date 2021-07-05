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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد السجيني: استثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاعات الجديدة

صدى البلد

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لأول مرة لدينا آلية تحافظ على كرامة المواطن الخاصة بالتراخيص الجديدة في جميع المدن، منوها إلى ان الحصول على الرخصة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة تصدر خلال 60 يوما.
 

وأضاف "أحمد السجيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الوضع قبل الاشتراطات كان منقسم لعدة أقسام، المحاور والشوارع الرئيسية سيكون لها استثناءات من شروط البناء الخاصة بالارتفاع.
 

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أن تغيير نشاط الوحدات والتحايل متواجده بالفعل والقانون الماشي والحالي يجرم هذه العواقب ولكن لم يكن لدينا إرادة سياسية حقيقة، متابعا: الآن أصبح لدينا إرادة سياسية وتشدد على تطبيق العقوبات.
 

وشدد على ان اشتراطات البناء سيتم تطبيقها على كافة محافظات مصر وفقا لقواعد مرنة.

وفي سياق آخركشف النائب محمد عطية الفيومي  عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، تفاصيل بدء تطبيق إشتراطات البناء الجديدة.

قال  الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "سنطلب عقد إجتماع مع الحكومة لمناقشة إشتراطات البناء  بعد التعسف في تطبيقها".

وتابع عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب:" هناك تعسف شديد في تطبيق إشتراطات البناء الجديدة، مضيفا:" الشرقية والمنوفية والغربية والقليوبية لم يتقدم بهما أي مواطن للحصول علي التراخيص وفق الإشتراطات الجديدة".

وأعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن البدء في فتح المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات اليوم "الأحد" لاستقبال طلبات تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها أجهزة الدولة.

 

وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه كان من المفترض أن يتم فتح باب التقديم لتراخيص البناء في المحافظات في الأول من يوليو الجاري، لكن مع وجود أجازه رسمية يوم الخميس الماضي وامس السبت، سيتم فتح باب التقديم للحصول على تراخيص البناء اليوم الأحد مع اول يوم عمل بعد انتهاء الإجازات الرسمية.

 

يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.


كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة  تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

 

العقد المشهر شرط قبول طلبات التراخيص الجديدة
 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

احمد السجيني لجنة الادارة المحلية مجلس النواب شروط البناء اشتراطات البناء اخبار التوك شو

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