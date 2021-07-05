أعراض انتبهى إليها مؤشر لإصابتك بالحزام الناري

يظهر فيروس الحزام الناري "هربس زوستر" في أي عَصب في جسم الإنسان، ويتسبب فى آلام عنيف في المكان المصاب وتعد أعراض الحزام النارى مزعجة للغاية وأبرزها الإصابة بالطفح الجلدي و قد تعاني البعض أيضًا من حكة أو حرقان أو ألم عميق وعادةً ما يستمر الطفح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، ويتعافى معظم الناس تمامًا ويصيب الحزام النارى عادة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة

غالبًا ما يكون الأطباء قادرين على تشخيص الحزام النارى بسرعة بمجرد ظهور الطفح الجلدي.إليك أعراض الإصابة بالحزام النارى وكيفية تطور الألم وفقا لموقع “هيلث ”



الأعراض الأولى



قد تشمل الأعراض المبكرة للحزام النارى الحمى والضعف العام قد تشعر أيضًا بالألم أو الحرق أو الإحساس بالوخز بعد بضعة أيام من ظهور أولى علامات الطفح الجلدي

يعاني بعض الأشخاص من ألم ولكن لا يعانون من طفح جلدي وفي الوقت نفسه ، قد يعاني البعض الآخر من طفح جلدي مصحوب بألم مصحوب بأعراض أخرى ، مثل الحمى أو القشعريرة أو الصداع زيمكن أن تختلف الأعراض في طبيعتها ، اعتمادًا على مكان ظهورها على الجسم.

قد تبدأ في ملاحظة بقع وردية أو حمراء على جانب واحد من جسمك. تتجمع هذه البقع على طول المسارات العصبية.



يتطور الطفح الجلدي بسرعة إلى بثور مملوءة بالسوائل تشبه جدري الماء. قد تكون مصحوبة بحكة وتكون البثور أكثر شيوعًا على الجذع والوجه ، ولكنها يمكن أن تحدث في مكان آخر. في حالات نادرة ، يظهر الطفح الجلدي في الجزء السفلي من الجسم.

"حزام" النارى



غالبًا ما يظهر الحزام النارى حول القفص الصدري أو الخصر أو منطقة البطن و يمكن أن يساعد العلاج المبكر في منع انتشاره ويتوقع أن يتم الطفح الجلدي في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع وإذا أثر الطفح الجلدي على الوجه ، فعادةً ما تظهر الأعراض على جانب واحد فقط - عادةً حول عين واحدة والجبهة.

يمكن أن تشمل:ألم فوق الجلد المصاب وطفح جلدي مع ضعف العضلات والإصابة بصداع الراس

على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يعانون من ندوب طفيفة ، إلا أن معظمهم يتعافون تمامًا بدون ندبات ظاهرة وفي بعض الحالات ، يمكن أن يستمر الألم على طول موقع الطفح الجلدي لعدة أشهر أو أكثر.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض فإن الحزام النارى يمكن أن تعود عدة مرات لدى البعض



تطور الأعراض

عادة ما تتطور الأعراض على النحو التالي:

يبدأ الألم والوخز والتنميل والحكة في التأثير على جزء معين من الجلد.

يظهر طفح جلدي بعد مرور ما يصل إلى أسبوعين .

تتطور وتستمر البقع الحمراء والبثور المليئة بالحكة والمليئة بالسوائل 3-5 أيام

قد تندمج البثور لتشكل شريطًا أحمر صلبًا يشبه الحروق الشديدة. قد تكون اللمسة اللطيفة مؤلمة.

قد يؤثر الالتهاب على الأنسجة الرخوة تحت الطفح الجلدي وحوله.

بعد 7-10 أيام ، تجف البثور تدريجيًا وتشكل قشورًا أو قشورًا. عندما تختفي البثور ، قد تترك ندبات طفيفة.

يمكن الشفاء من هذا المرض عن طريق مضادات للڤيروسات ومسكنات الألم