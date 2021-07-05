أخبار التكنولوجيا.. أبل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي آيفون .. و6 هواتف من سامسونج ستحصل علي ميزة واتساب

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، والتي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.



حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مستخدمو نظامي التشغيل ويندوز 7 وويندوز 10 والبالغ عددهم مئات الملايين من المستخدمين، وذلك بسبب ثغرة أمنية خطيرة تسمى zero-day أو يوم الصفر قد يتم استغلالها من قبل الهاكرز واختراق المستخدمين.



كشفت تسريبات أن هواتف Huawei P50 الرائدة والتي ستطلقها شركة هواوي الصينية خلال الأشهر المقبلة، ستأتي بسرعة شحن كبيرة مثل هواتف Mate 40 مما يمكن بطارية الهواتف من الشحن في دقائق قليلة جدا.

يضم نظام التشغيل iOS 15 الأحدث من شركة آبل الأمريكية، عددا كبيرا من الميزات التي ستغير وجه هواتف الآيفون للأبد، حيث قامت آبل بالإعلان عن تجديدات محورية خاصة بكيفية عمل الآيفون وتعامله مع باقي الهواتف.



حذرت شركة آبل الأمريكية جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم من تهديد خطير للغاية قد يؤدى إلى اختراق هواتف المستخدمين، وذلك من خلال شبكة الواي فاي، حيث كانت قد نبهت الشركة في وقت سابق عن هذه المشكلة، ولكن يبدو أن المشكلة تتطورت لحد خطير.



يحتاج مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك في بعض الأحيان، إلى تحميل فيديوهات فيسبوك مجانا، لمشاهدتها في أوقات الفراغ أو في حالة وضع عدم الاتصال بالانترنت.



يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة الأشهر واتسآب مشكلة كبيرة عند نقل الصور من هواتفهم إلى تطبيق واتسآب ، حيث كانت تقل جودة الصور بشكل كبير عند نقلها مما يظهر الصور بشكل ردئ حتى إذا كان قد تم تصويرها بكاميرا جيدة، بالإضافة إلى أن الصور قد تكون بجوة 8K .



حذر متصفح Brave المنافس لمتصفح جوجل كروم الأكثر شهرة واستخداما في العالم، المستخدمين بالتحول لمتصفح آخر بديل لكروم، بعد إعلانه تأجيل طرح أهم ميزة للخصوصية.



كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية اليوم عن مفاجأة كبرى الشهر القادم لمستخدميها حيث أعلنت عن حدثها الأكبر في العام، Galaxy Unpacked ، والذي ستعلن فيه عن عدد من هواتفها المتميزة للغاية والتي تعتبر الأفضل في العام الحالي.



يعتبر نظام التشغيل iOS 15 الأحدث من شركة آبل الأمريكية لمستخدمي هواتف آيفون، هو الأهم والأكثر أمانا على الإطلاق، حيث يتمتع بعدد كبير للغاية من الميزات التي طال انتظارها، مثل أنه جعل من المستحيل سرقة هواتف آيفون.