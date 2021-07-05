أيمن الكاشف يوضح سبب جملة "وأنا مالي أنا يا لمبي" خلال مباراة الأهلي وسموحة

قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف، إن النادي الأهلي قدم أمس مباراة وعرض كبير للغاية، متابعا: النادي حقق أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين.



وفيما يخص مجريات المبارة، أوضح أن النادي الاهلي كشر عن أنيابة، قائلا:" سموحة وجماهيرها كانوا بيقولوا وأنا مالي أنا يا لمبي".

وأكمل “أيمن الكاشف” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،: المارد الأحمر افترس سموحة في 5 دقائق وانهى اللقاء على الفور، مضيفا: التعادل أمام بيراميدز بهذا الشكل كان السبب فيما حدث أمس في مباراة سموحة.



وأضاف أن النادي الاهلي صالح جماهيره عن طريق هذه المباراة، مسترسلا: بيتسو موسيماني أكد على أنه يمتلك أوراق قوية.



واختتم الدوري قوي والمنافسة بين القطبين مستمرة.



وفي نفس السياق أعرب فرج عامر، رئيس مجلس ادارة شركة سموحة، عن نتيجة مباراة الأهلي وسموجة اليوم والتي انتهت بفوز كبير لصالح النادي الأهلي بنتيجة 4/0.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ هارد لك سموحة ، افتقدنا وجود حسام حسن ، ولكن لم يكن من الممكن رفض اعارتة، حدث انهيار في الدفاع في الدقيقة اربعين”.

وتابع: “وارد هزيمتنا من الاهلي ، وهو بطل افريقيا ، فرق كبير في الامكانيات الكابتن احمد سامي مدير فني رائع ولة رصيد كبير من النجاحات ، ولم يكن لاعبينا في احسن حال”.

وكتب في تغريدة اخرى: “ا ان عدم اختيار احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم للمنتخب الاوليمبي ايضا كان عامل نفسي اضافي ، المهم انتا مازلنا في المركز الرابع ، وسوف نواصل جهدنا بكل قوة داعمين الكابتن احمد سامي وجهازة الفني والاداري ، وداعمين لنجوم سموحة وسوف نخرج من هذة الكبوة اقوي مما كنا”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

افتتح الأهلي التسجيل بثلاثية في خمس دقائق في الشوط الأول، حيث تقدم محمد شريف بالهدف الأول في الدقيقة 40، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 58 بعدما تسلم تمريرة علي معلول وسدد ببطن القادم داخل المرمى مباشرة.



قدم الأهلي مباراة كبيرة وأحكم قبضته على اللقاء من بدايته إلى نهايته، وسجل ثلاثة أهداف وأهدر مثلها، كما تصدت العارضة والقائم لرأسية محمد شريف وتسديدة حمدي فتحي، وألغى الحكم هدفًا حمل توقيع حسين الشحات بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفار.



بهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط ثمينة ليصل للنقطة 45، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 40.



