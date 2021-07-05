عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة كلبه.. أحدث ظهور لـ راغب علامة في النادي

صدى البلد

شارك الفنان راغب علامة متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو بصحبه كلب يلاعبه بالكرة.

 

وكتب: “زي الأطفال بالظبط، ذكي جدا، ولديه انتماء كبير، ويحب اللعب”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونال الفيديو اعجابهم ونال تعليقات كثيرة.


وتصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الاسبوع الماضي، بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر مع مجموعة من الفنانين وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.


من جانبها، شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي جمهورها مجموعة صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده عبر حسابها على «إنستجرام» وظهرت في الصور الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.

 

وحرص راغب علامة على دعم زوجته والوقوف بجانبها خلال مشاركتها ببراند المجوهرات الخاص بها في إيفنت خاص بالموضة، ولذلك حضر معها الى مصر منذ عدة أيام.


وطرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".


أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

اعمال راغب علامة الفنان راغب علامة المطرب راغب علامة حفل راغب علامة عيد ميلاد راغب علامة اخبار الفن

ترشيحاتنا

بسبب نقص الصلصة.. شاب يهدد مطعمه المفضل بالتفجير عن بعد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 5-7-2021

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

بسرعة خارقة.. بطارية هواتف Huawei P50 تشحن في دقائق معدودة

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

عقب المباراة .. لاعب كرة قدم يتقدم لخطبة حبيبته في أرضية الملعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ