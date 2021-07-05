برفقة كلبه.. أحدث ظهور لـ راغب علامة في النادي

شارك الفنان راغب علامة متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو بصحبه كلب يلاعبه بالكرة.

وكتب: “زي الأطفال بالظبط، ذكي جدا، ولديه انتماء كبير، ويحب اللعب”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونال الفيديو اعجابهم ونال تعليقات كثيرة.



وتصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الاسبوع الماضي، بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر مع مجموعة من الفنانين وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.



من جانبها، شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي جمهورها مجموعة صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده عبر حسابها على «إنستجرام» وظهرت في الصور الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.

وحرص راغب علامة على دعم زوجته والوقوف بجانبها خلال مشاركتها ببراند المجوهرات الخاص بها في إيفنت خاص بالموضة، ولذلك حضر معها الى مصر منذ عدة أيام.



وطرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".



أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.