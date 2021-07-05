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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الذكرى الـ 68.. رئيس شبكة صوت العرب: نبث الآن على الأقمار الصناعية والإنترنت لنواكب العصر

إذاعة صوت العرب
إذاعة صوت العرب

قالت الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب، إنه في الذكرى الـ 68 لإنشاء شبكة صوت العرب، فإنها عبارة عن سلاسل متصلة تعمل على تجميع المواهب من حيث الاتزان الاعلامي والأصالة والتوازن العربي بين 22 دولة عربية، وبين المواطنين العرب.

وأضافت لمياء محمود في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، قائلة: "اللي بيقعد في استوديو صوت العرب وبيتابع مذيع بيقرأ نشرة أخبار أو برنامج بيتقدم على الهواء أو برنامج مسجل ويُذاع، فإنه يستكشف أشياء كثيرة جداً تدل على معايير ومعالم مدرسة صوت العرب".

ونوهت رئيس شبكة صوت العرب أن في عام 53 كان من يعمل في صوت العرب لديه معطيات مختلفة عن المعطيات الموجودة الآن، حيث كان لديه جماهير متعطشة إلى رسائل صادقة مثل التحرر الوطني، والتعليم، والتثقيف، بالإضافة أن كان لا يوجد وسائل اعلام كثيرة كما يوجد الآن، حيث كانت المنافسة الإعلامية محدودة بدرجة كبيرة، وكان الإرسال على الموجة المتوسطة والقصيرة.

وتابعت لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب أن لذلك استطاعت صوت العرب أن تصل إلى الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج وعمان والمغرب، وأفريقيا وأوروبا، معقبة: "نحن الآن نعاني من هذه المسألة الهندسية، ولكن يتم التغلب عليها من خلال تكنولوجيا الاتصال، اما نحن نبث الآن على الأقمار الصناعية والإنترنت لأننا نسعى للتواكب مع تكنولوجيا العصر".

رئيس شبكة صوت العرب الاقمار الصناعية استوديو صوت العرب اخبار التوك شو الذكرى الـ 68

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