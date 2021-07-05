الصحة تكشف عن أنواع ضمور العضلات وأشرسها

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج ضمور العضلات الشوكي بوزارة الصحة، إن مرض ضمور العضلات نوع من أنواع الأمراض الوراثية الذي يحدث نتيجة وجود خلل جيني، مضيفا: يوجد منه 3 أنواع.



وأكمل: الأشرس منهم يصيب الأطفال في عمر أيام ويتطور لدرجة أنه يؤثر عليه حى عمر الـ 5 أشهر، أما النوع الآخر يظهر بعد عمر الـ 6 أشهر للطفل، حيث يؤثر عليه تدريجيا حتى عمر العامين، والثالث يظهر على الطفل في عمر أكبر قليلًا ويؤثر عليه حركيا وهو الأقل خطورة.



واكد خلال مداخلته الهاتفية على قناة “الحياة”، على أن وزارة الصحة ستتكفل بعلاج الأطفال بشكل كامل وستراجع فحوصات الأشخاص المصابين من أجل البدء في علاجهم



وشدد على أن الدولة ستعمل على توفير علاج للأطفال المصابين في عمر أكثر من عامين في القريب العاجل.



وأشار إلى أن أول علاج ظهر لمصابي هذا المرض في عمر أقل من 3 سنوات كان منذ 3 سنوات، وعلاج آخر ظهر في خلال عام 2019.



وأختتم قائلاعن قريب بإذن الله هنوفر العلاج وإحنا بنبقى سعداء لو نوفر العلاج للأطفال، مقدرش أقول عدد المصابين بضمور العضلات في الوقت الحالي.



وفي سياق آخر روت مداد إسلام، والدة الطفل فهد المصاب بضمور العضلات، تفاصيل مرض ابنها، قائلة:" فهد كان طبيعي ولكن بمجرد أن وصل عمره 4 أشهر ظهرت عليه بعض الأعراض وعليها وجدنا أنه مصاب بمرض ضمور العضلات، متابعة:" فهد بيحصله التهاب رئوي أسبوعي نتيجة إصابته بالضمور".



ودخلت والدة الطفل فهد في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، لتبادرها الإعلامية لبني عسل بحديث تشجيعي لها على الهواء".



وأضافت والدة الطفل فهد، خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنها استغاثت بالرئيس السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الصحة من اجل إنقاذ ابنها، متابعة:" الدكتور المعالج قال أن فهد مش هيعيش سنتين..الأمر صعب".

واختتمت حديثها قائلة:" بطلب من كل المصريين أنهم يتبرعوا لمرضى الضمور العضلي..أنقذوا ولادنا".

وفي سياق متصل علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على اتفاقية التعاون التي أبرمت بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية حول علاج ضمور العضلات لمن هم اقل من عامين، وماذا سيفعل كل من كان لديه طفل مصاب في عمر أكبر من عامين قائلاً : "بالفعل تم دعوة الشركات المنتجة للأدوية لمن هم أكبر من عامين من مرضى ضمور العضلات ، وبالفعل هناك أربعة شركات وطنية تقدمت للمشاركة في صناعة الادوية لمرضى ضمور العضلات الشوكي فوق عُمر العامين".

وعقب خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" ، قائلاً: " مستمرين، وزي ماقدرنا نوصل لتوفير علاج لمن هم أقل من عامين سوف نستطيع توفير العلاج لمن هم أكبر من عامين".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلاً :" التحدي لم يعد يتعلق بالناحية المادية ومدى القدرة على توفير العلاج، لكن في مدى تطابق الاشتراطات لمتلقي العلاج ، وذلك للاستفادة منه".