عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تكشف عن أنواع ضمور العضلات وأشرسها

صدى البلد

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج ضمور العضلات الشوكي بوزارة الصحة، إن مرض ضمور العضلات نوع من أنواع الأمراض الوراثية الذي يحدث نتيجة وجود خلل جيني، مضيفا: يوجد منه 3 أنواع.

وأكمل:  الأشرس منهم يصيب الأطفال في عمر أيام ويتطور لدرجة أنه يؤثر عليه حى عمر الـ 5 أشهر، أما النوع الآخر يظهر بعد عمر الـ 6 أشهر للطفل، حيث يؤثر عليه تدريجيا حتى عمر العامين، والثالث يظهر على الطفل في عمر أكبر قليلًا ويؤثر عليه حركيا وهو الأقل خطورة.

واكد خلال مداخلته الهاتفية على قناة “الحياة”، على أن وزارة الصحة ستتكفل بعلاج الأطفال بشكل كامل وستراجع فحوصات الأشخاص المصابين من أجل البدء في علاجهم

وشدد على أن الدولة ستعمل على توفير علاج للأطفال المصابين في عمر أكثر من عامين في القريب العاجل.

وأشار إلى أن أول علاج ظهر لمصابي هذا المرض في عمر أقل من 3 سنوات كان منذ 3 سنوات، وعلاج آخر ظهر في خلال عام 2019.

وأختتم قائلاعن قريب بإذن الله هنوفر العلاج وإحنا بنبقى سعداء لو نوفر العلاج للأطفال، مقدرش أقول عدد المصابين بضمور العضلات في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر روت مداد إسلام، والدة الطفل فهد المصاب بضمور العضلات، تفاصيل مرض ابنها، قائلة:" فهد كان  طبيعي ولكن بمجرد أن وصل عمره 4 أشهر ظهرت عليه بعض الأعراض وعليها وجدنا أنه مصاب بمرض ضمور العضلات، متابعة:" فهد بيحصله التهاب رئوي أسبوعي نتيجة إصابته بالضمور".
 

ودخلت والدة الطفل فهد في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، لتبادرها الإعلامية لبني عسل بحديث تشجيعي لها على الهواء".
 

وأضافت والدة الطفل فهد، خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنها استغاثت بالرئيس السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الصحة من اجل إنقاذ ابنها، متابعة:" الدكتور المعالج قال أن فهد مش هيعيش سنتين..الأمر صعب".

واختتمت حديثها قائلة:" بطلب من كل المصريين أنهم يتبرعوا لمرضى الضمور العضلي..أنقذوا ولادنا".

وفي سياق متصل علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على اتفاقية التعاون التي أبرمت بين وزارة الصحة  وشركة نوفارتس للأدوية  حول علاج ضمور العضلات لمن هم اقل من  عامين، وماذا سيفعل كل من كان لديه طفل مصاب في عمر أكبر من عامين قائلاً : "بالفعل تم دعوة الشركات المنتجة للأدوية لمن هم أكبر من عامين من مرضى ضمور العضلات ، وبالفعل هناك أربعة شركات وطنية تقدمت للمشاركة في  صناعة الادوية لمرضى ضمور العضلات الشوكي فوق عُمر العامين".

وعقب خالد مجاهد في مداخلة  هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON" ، قائلاً: " مستمرين، وزي ماقدرنا  نوصل لتوفير علاج لمن هم أقل من عامين سوف نستطيع توفير العلاج لمن هم أكبر من عامين".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلاً :" التحدي لم يعد يتعلق بالناحية المادية ومدى القدرة على توفير العلاج، لكن في مدى تطابق الاشتراطات لمتلقي العلاج ، وذلك للاستفادة منه".

ضمور العضلات الصحة وزارة الصحة اخبار التوك شو الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بسبب نقص الصلصة.. شاب يهدد مطعمه المفضل بالتفجير عن بعد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 5-7-2021

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

بسرعة خارقة.. بطارية هواتف Huawei P50 تشحن في دقائق معدودة

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

عقب المباراة .. لاعب كرة قدم يتقدم لخطبة حبيبته في أرضية الملعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ