قبل الزفاف بساعات .. عريس يسافر لخطيبته السابقة لهذا السبب

وقعت عروس في موقف لا تحسدد عليه في يوم زففافها بعدد علمها ان خطيبها سافر إلى خطيته الاولى و أرسل إليها رسالة يبلغها فيها أنه قد لا يتمكن من حضور حفل الزفاف لأن خطيبته الأولى في حالة حرجة .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميترو” فإن شابة بالغة من العمر 25 عاما، تعرضت للموقف محرج للغاية أمام والديا و الضيوف قبل الزفاف بساعات بعد أن أرسل خطيبها رسالة لها تفيد بأنه سافر إلى خطيته الأولى و من بعدها انقطع الاتصال بينه و بين العروس .

قالت العروس الشابة التي سافر خطيبها ققبل زفافهما بساعات، أنها وقعت في حالة من الذهول، فقد كانت الصدمة أكبر من إدراكها، فتحولت فرحتها إلى ألم شديد بد علمها فرار العريس في يوم الزفاف .

فقدت الشابة القدرة على النطق و وقع من يدها الهاتف ، فقامته والدتها بإلتقاطهه لتفهم الشئ الذي قرأته و عرضها لهذا الحزن البالغ الذي كاد ان ينهي حياتها .

قالت والدة الفتاة أنه أخبرها في رسالة نصية عبر الهاتف أنه يحبها و لكن خطيبته الأولى في العناية الممركزة و تحتاج شخص يعتني بها، و أنه تسبب في تدمير حياتها في الماضي بعد أن قرر الابتعاد عنها بسبب غيرتها القاتلة عليه .

طلب العريس من العروس أن تسامحه على ما قام به من موقف غير لائق، و لم يمهلا الكثير من الوقت لتسأله عن التفاصيل بل أغلق هاتفه و قطع أي وسيلة اتصال يمكن أن تجمعه بها