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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عقب المباراة .. لاعب كرة قدم يتقدم لخطبة حبيبته في أرضية الملعب

لاعب كرة قدم شهير
لاعب كرة قدم شهير يتقدم لخطبة حبيبته في ارضية الملعب

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو للاعب كرة قدم شهير انتهى من المباراة و جثى على ركبته و تقدم إلى حبيبته أمام المشجعين في الاستاد عقب نهاية المباراة . 

نشر نادي مينيسوتا يونايتيد إف سي الأمريكي مقطع فيديو للاعبه حساني دوتسون، الذي جثى على ركبته أمام حبيبته عقب انتهاء مباراته الأخيرة بالتعادل و طلب منه الزواج أمام الجميع .

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ظهر حساني في الفيديو و هو يقوم بذلك الفعل الرومانسي أمام الجميل و يطلب يد حبيبته بيترا فوكوفيتش، و فوجئت الشابة بطريقة العرض التي وصفتها بالمفاجأة الجميلة وغير المتوقعة. 

وافقت بيترا على عرض الزواج و قبلته و ارتدت الخاتم الذي قدمه له حساني دوتسون أمام الجميع و خرجا من الملعب كلا منهما أمام المشجعين الذين كانوا شهود العيان على ذلك الموقف الرائع الذي سجلته المئات من عدسات الكاميرات . 

جدير بالذكر أن أصدقاء حساني فوجئوا أيضا بقراره التقدم لخطبة تلك الفتاة في ذلك االيوم، فقد ذهبوا إلى غرفة الملابس لتغيير ملابسهم في ذلك اليوم إلا أنهم خرجوا ليشاهدوا صديقهم يتقدم للإرتباط بشابة جميلة كانت تحضر معه كل تمارينه في االملعب و لم يصرح من قبل أنهما تجمعهم علاقة عاطفية . 

 

 

 

 

https://twitter.com/MNUFC/status/1411508759281737728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1411508759281737728%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2Fmosaic%2F202107041049468009-D984D8A7D8B9D8A8-D983D8B1D8A9-D982D8AFD985-D98AD8B7D984D8A8-D98AD8AF-D8B5D8AFD98AD982D8AAD987-D984D984D8B2D988D8A7D8AC-D8B9D984D989-D8A3D8B1D8B6D98AD8A9-D8A7D984D985D984D8B9D8A8-D981D98AD8AFD98AD988%2F

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