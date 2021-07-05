بسبب نقص الصلصة.. شاب يهدد مطعمه المفضل بالتفجير عن بعد

نشعر بحالة من الرضا بشكل كبير حينما ندخل مطعمنا المفضل و نتناول الطبق الذي نفضله من ذلك المكان، فحينها نشعر بإحساس السعادة و ندفع ثمن الوجبة مهما تكلفت من ثمن باهظ و لكن نقص أي طلب في الوجبة المفضلة يتسبب في حالة من الضجر لدى البعض.

نشرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية: “شاب في مقتبل حياته، هدد بتفجير أحد المطاعم الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقص الصلصة بها و اختلاف مذاقها عن المعتاد”.

يبدو أن الأمر مضحك بعض الشئ، إلا أن الشاب كان يتحدث بكل جدية بعد أن تناول طبقه المفضل من المطعم وشعر بتغيير في المذاق و علم ان نقص الصلصة في الطبق هو السبب .

أرسل الشاب رسالة إلى االمطعم يهددهم بالتفجير عن بعد إن لم يحسنوا أداءهم في تقديم الاطظباق، فهو يهوى الكثير من الصلصة على طبقه و يتناول ذلك الطبق خصيصا في ذلك المطعمم بسبب الصلصة .

تمكنت الشرطة الامريكية من تحديد ذلك الشاب و ألقت القبض عليه بتهمة ترويع أصحاب المكان، بعد أن هددتهم بالفعل بالقتل لأنهم يقدموا أطباقهم بشكل غير صحيح و عدم وضعهم الصلصة في الوجبات بصورة صحيحة .

جدير بالذكر أن الشاب قام بإجراء مكالمة هاتفية قام بالرد عليها أحد العاملين في المطعم و لم ينتظر الكثير من الوقت، فقد قام بإبلاغ الشرطة على الفور حتى تتمكن من إلقاء القبض عليه .