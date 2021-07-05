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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب نقص الصلصة.. شاب يهدد مطعمه المفضل بالتفجير عن بعد

صدى البلد

نشعر بحالة من الرضا بشكل كبير حينما ندخل مطعمنا المفضل و نتناول الطبق الذي نفضله من ذلك المكان، فحينها نشعر بإحساس السعادة و ندفع ثمن الوجبة مهما تكلفت من ثمن باهظ و لكن نقص أي طلب في الوجبة المفضلة يتسبب في حالة من الضجر لدى البعض. 

نشرت  صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية: “شاب في مقتبل حياته، هدد بتفجير أحد المطاعم الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقص الصلصة بها و اختلاف مذاقها عن المعتاد”. 

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يبدو أن الأمر مضحك بعض الشئ، إلا أن الشاب كان يتحدث بكل جدية بعد أن تناول طبقه المفضل من المطعم وشعر بتغيير في المذاق و علم ان نقص الصلصة في الطبق هو السبب . 

أرسل الشاب رسالة إلى االمطعم يهددهم بالتفجير عن بعد إن لم يحسنوا أداءهم في تقديم الاطظباق، فهو يهوى الكثير من الصلصة على طبقه و يتناول ذلك الطبق خصيصا في ذلك المطعمم بسبب الصلصة . 

تمكنت الشرطة الامريكية من تحديد ذلك الشاب و ألقت القبض عليه بتهمة ترويع أصحاب المكان، بعد أن هددتهم بالفعل بالقتل لأنهم يقدموا أطباقهم بشكل غير  صحيح و عدم وضعهم الصلصة في الوجبات بصورة صحيحة . 

جدير بالذكر أن الشاب قام بإجراء مكالمة هاتفية قام بالرد عليها أحد العاملين في المطعم و لم ينتظر الكثير من الوقت، فقد قام بإبلاغ الشرطة على الفور حتى تتمكن من إلقاء القبض عليه . 

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