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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تصدر توقعات طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، اليوم الاثنين، توقعاه بشان الطقس المتوقع على المملكة خلال اليوم الإثنين.

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حرارة شديدة وأمطار.. تعرف على طقس السعودية اليوم

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أمطار رعدية وحرارة شديدة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وقال المركز إنه يتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، أن يبقى الطقس معتدل ليلا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي الارصاد السعودية درجات الحرارة مكة المكرمة المدينة المنورة البحر الأحمر

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