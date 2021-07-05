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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى سارة للحوامل بشأن اللقاح الروسي ضد كورونا

سبوتنيك في
سبوتنيك في

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، أن لقاح "سبوتنيك في" الروسي ثبت أنه آمن للحوامل، وذلك عقب مخاوف عدة لتلقي الحوامل لقاحات فيروس كورونا.

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القنصلية الروسية في هونج كونج: إضافة "سبوتنيك V" إلى قائمة اللقاحات المعترف بها

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التطعيم السبيل الوحيد لكبح الجائحة.. بوتين يعلن تلقيه لقاح سبوتنيك ضد كورونا

ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقيه لقاح سبوتنيك V، المضاد لفيروس كورونا المستجد.


وقال بوتين - في كلمته خلال الحوار السنوي "الخط المباشر"، الذي يتفاعل فيه مع المواطنين ويجيب عن أسئلتهم : "عندما حصلت على التطعيم ضد كورونا، كان هناك لقاحان فقط في روسيا، وكلاهما جيدان"، مشيرًا إلى أنه لم يستشر الطبيب عند اختيار اللقاح ، وقرر تلقي لقاح (سبوتنيك V)، مؤكدًا أنه لم يشكو بعد التطعيم من أي أعراض جانبية.


وحول عدم كشفه حينها عن اسم اللقاح الذي تلقاه، قال بوتين: "لقد طُلب مني ألا أتحدث عن اللقاح الذي تلقيته من أجل تجنب المنافسة"، موضحًا أنه ضد التطعيم الإلزامي، لكن في الوقت ذاته شدد على أن التطعيم هو السبيل الوحيد لكبح جماح الجائحة.

 

ولفت إلى أن حوالي 10% من الذين يخضعون للتطعيم يصابون بفيروس كورونا، ولكن اللقاح يقلل من خطورة الإصابة.


كان الرئيس الروسي قد أعلن، في منتصف أبريل الماضي، تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا.

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