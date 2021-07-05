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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي في ذكرى رحيل رجاء الجداوي: في قلبي.. مستحيل انساكي

صدى البلد

شاركت الاعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة الجميلة رجاء الجداوي، في الذكرى الأولى لوفاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “وحشتيني يا اغلي الناس فاتت سنه وانت في قلبي ومعي لن انساكي حتي نلتقي اسألكم الفاتحه#رجاء_الجداوي” وانهالت التعليقات داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.
 

وتحل اليوم الأثنين الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الإصابة بفيروس كورونا


أعلنت أميرة أبنة الفنانة رجاء الجداوى عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد في الرابع والعشرين من شهر مايو 2020 بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية وعقب إصابتها وجهت رجاء الجداوي حديثها للمصريين محذرة إياهم من أن كورونا لا يفرق بين غني وفقير، قائلة: "أنا في المستشفى معايا كل الفئات وبلاش نضغط الدولة".

 

دخول رجاء الجداوى العناية المركزة 


دخلت الفنانة رجاء الجداوى العناية المركزة بعد تدهور حالتها فى 2 يونيو 2020 حيث شعرت بضيق تنفس شديد وصداع وهبوط وقال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة غير مستقرة وتحتاج إلى وضعها على جهاز تنفسى لا تداخلى، وهى المرحلة قبل الأخيرة من وضعها على جهاز التنفس بشكل كامل وفى 5 يونيو 2020، قال الأطباء إن حالة رجاء الجداوي تتحسن، بعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم.

 

حقن رجاء الجداوى بالبلازما


تم حقن الفنانة رجاء الجداوى بالبلازما وقالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى إن حالة والدتها غير مستقرة وتدعو للطاقم الطبى بشكل دائم، كما انها تشعر بتعب شديد ومن ثم ظهرت نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوى والتى جاءت إيجابية وأعلن الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوى أنها تعاني من أزمات تنفسية حادة قد تؤثر على تعافيها رغم حقنها ببلازما المتعافين وتسبب أزمتها التنفسية فى وضعها على جهاز تنفس اختراقى خاصة بعد أن صرحت مصادر طبية بمستشفى العزل بأن الفنانة رجاء الجداوى فقدت الوعى بشكل كامل ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 55%.

 

وفاة رجاء الجداوى

أكد الفريق الطبي المعالج تعرض رجاء الجداوي لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم بسبب تمكن فيروس كورونا من الرئة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب، وحاول الأطباء إنعاشها باستخدام  جهاز الصدمات الكهربائية دون استجابة، حتى توفت يوم 5 يوليو 2020.

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