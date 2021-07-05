كوب من شاي زنجبيل يمنحك فوائد غير متوقعة.. تعرفي عليها

فوائد صحية عديدة لتناول شاى الزنجبيل لصحتك فهو يخفف من الغثيان ويعالج نزلات البرد والأنفلونزا إليك أبرز فوائد الزنجبيل لصحتك يقدمها موقع “organicfacts”.

يخفف من الغثيان



يستخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة لعلاج مشاكل القيء بشكل ملحوظ للنساء الحوامل فإن امتصاصه السريع وتنظيمه السريع لوظائف الجسم يجعله فعال فى علاج الغثيان لدى الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية ، دون أي آثار جانبية.

يعالج نزلات البرد والانفلونزا



وجدت دراسة نشرت في مجلة Ethnopharmacology أن الزنجبيل الطازج يظهر خصائص مضادة للفيروسات ضد التهابات الجهاز التنفسي. يمكن استخدامه على شكل شاي للتخفيف من التهاب الحلق والسعال.





قرحة المعدة



يمنع الزنجبيل حدوث القرحة التي تتميز بشكل عام بالنزيف والتهيج الحاد في المعدة. وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2016 في المجلة العالمية لعلم الأدوية المعدي المعوي والعلاجات ، فإنه فعال جدًا في تثبيط نمو بكتيريا الملوية البوابية ، والتي تسبب التقرح ، وبالتالي الحفاظ على صحة المعدة.

يقلل من آلام التهاب المفاصل



من المعروف أن الزنجبيل يعزز صحة العظام ويخفف آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل. يحتوي على جينجيرول الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات. يمكن أن يحسن الحركة في هشاشة العظام والتهاب الركبة والتهاب المفاصل الروماتويدي

يخفف الربو



يستخدم الزنجبيل تقليديا كدواء لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي. كما أيدت الدراسات الحديثة خصائصه المضادة للالتهابات.

حماية الكبد



يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السل الاستفادة من الزنجبيل