وزير بريطاني : الأقنعة الوقائية اختيار شخصي بعد إسقاط قيود كورونا

قال الوزير بمجلس الوزراء البريطاني روبرت جينريك إنه من المرجح أن يُترك ارتداء القناع الوقائي للاختيار الشخصي، بعد إسقاط قيود كورونا في 19 يوليو.



وأضاف جينريك، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "مثل كثير من الناس، أريد الابتعاد عن هذه القيود بأسرع ما يمكن".



وتابع: "أعتقد أننا سننتقل الآن إلى فترة لا توجد فيها قيود قانونية، ولن تخبرك الدولة بما يجب عليك فعله، ولكنك سترغب في ممارسة درجة من المسؤولية الشخصية وإصدار الأحكام".



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة ساجد جافيد إن هناك أسبابًا صحية "مقنعة" لإسقاط قيود كورونا في 19 يوليو.