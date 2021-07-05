كينيا تحصل على 130 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قدرات مواجهة كورونا

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 130 مليون دولار لمشروع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في كينيا لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا في البلاد.



وأوضح - بيان صادر عن بعثة البنك الدولي في كينيا اليوم - أن هذا التمويل الإضافي سوف يسهم في شراء المزيد من اللقاحات عبر مبادرة فريق العمل الأفريقي لاقتناء اللقاحات (أفات) ومبادرة الوصول العالمي للقاحات "كوفاكس" وستدعم أيضًا نشر تلك اللقاحات من خلال تعزيز قدرة تخزين سلسلة التبريد في كينيا بما في ذلك إنشاء 25 مخزناً للقاحات في مقاطعات البلاد وتعزيز قدرة 36 مخزنا فرعيا وتجهيز 1177 منشأة صحية بمعدات تخزين اللقاحات.



في غضون ذلك قال كيث هانسن المدير القطري للبنك الدولي في كينيا: "يأتي هذا التمويل الإضافي في وقت حرج حيث تبذل حكومة كينيا جهودًا مضنية لاحتواء الحالات المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا وتسريع نشر اللقاحات على نطاق أوسع بين السكان .. التمويل المسبق لاقتناء لقاحات كورونا سيمكن الحكومة من توسيع الوصول إلى المزيد من الكينيين مجانًا".

