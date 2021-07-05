أنجولا تنفي نفوق رؤوس ماشية مستوردة من تشاد بسبب مرض نادر

نفى وزير الزراعة والثروة السمكية الأنجولي أنطونيو فرانسيسكو دي أسيس، تقارير عن موجة جديدة لنفوق الماشية المستوردة من تشاد بسبب إصابتها بمرض نادر.



وقال الوزير -في بيان أمس الأحد- إن هناك تقارير صحفية ومعلومات غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، مضيفاً: "لا أستطيع تأكيد ذلك... هذه ليست معلومة رسمية من وزارة الزراعة والثروة السمكية".



وأوضح الوزير الأنجولي أن بعض وسائل الإعلام المحلية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي أثارت ظهور موجة من الوفيات الجماعية هذا العام لجزء من 1500 رأس من الماشية كانت حصلت عليها البلاد من تشاد بموجب اتفاقية من شأنها تسديد تشاد 100 مليون دولار ديون لأنجولا مقابل توريد رؤوس الأبقار.



في غضون ذلك، أوضح رئيس القسم الإقليمي لمعهد الخدمات البيطرية في أنجولا جواو ألفريدو -في بيان- أن ما لا يقل عن 105 من أصل 1500 رأس من الماشية من تشاد نفقت في أبريل (بعد شهر واحد من الوصول) في بلدية أمباكا نتيجة مرض غير معروف حتى الآن.



وأكد أن نفوق الماشية بدأ بعد وقت قصير من وصولها إلى تلك البلدية في أبريل الماضي بعد أن كانت في الحجر الصحي حيث خضعت لفحوصات معملية لمعرفة حالتها الصحية.

