حدث ليلا.. المتحدث العسكري: مستعدون لكافة التحديات.. غلق أشهر محل سمين في القاهرة..والصحة تعلن توفير علاج ضمور العضلات

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها اعلان الصحة أعداد كورونا وأبرز تصريحات المتحدث العسكري مع الإعلامي احمد موسى.. ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 459 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 214087 حتى اليوم.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جولات المحاكم بخصوص أزمة السفينة العالقة "إيفرجيفن" انتهت.

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة على إتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية ، حول علاج ضمور العضلات قائلاً : " بدون توافر الإرادة السياسية لما إستطعنا التوصل لاتفاق أو تفاوض مع شركات الأدوية في ظل الإرتفاع الرهيب في أسعار هذا العلاج ".

قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن رجال القوات المسلحة مدركين للمتغيرات الدولية في المنطقة ومستعدين لكافة التحديات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ القاهرة من غلق وتشميع أحد محال المأكولات بـ المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.



وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، عدة نصائح وإرشادات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.

ساند فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، في مرضه بعد إجرائه جراحة في الأمعاء.

حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم خلال حلقة سابقة من برنامج " تلاتة في واحد" الذي قدمته الفنانة شيماء سيف عن الأمور المادية في حياتهم وكيف كانوا يتعاملون معها.

نشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، مقطع فيديو للنجم شريف الدسوقي في أحدث ظهور له بعد بتر قدمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي ، إن اليوم هو الذكرى الأولى لوفاة والدتها، كاشفة: "اتصلوا بيا في نفس الوقت ده السنة اللي فاتت، وقالولي مامتك مش قدامها كتير، قولتلهم افتحولي الكاميرا بس اشوفها، وفتحولي الكاميرا، شوفت قدامي ملاك جميل حتى النهاية".

أعلن قائد حالة الطوارئ في "متكل" بإقليم بني شنقول غرب إثيوبيا، أسرات دينيرو أن القوات الإثيوبية في حالة تأهب قصوى لاستكمال الملء الثاني لسد النهضة، في آخر استفزاز من إثيوبيا التي تواصل تعنتها بشأن التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد مع مصر والسودان.