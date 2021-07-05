حدث ليلا.. المتحدث العسكري: مستعدون لكافة التحديات.. غلق أشهر محل سمين في القاهرة..والصحة تعلن توفير علاج ضمور العضلات
نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها اعلان الصحة أعداد كورونا وأبرز تصريحات المتحدث العسكري مع الإعلامي احمد موسى.. ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :
انخفاض جديد.. الصحة: تسجيل 179 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و22 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 459 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 214087 حتى اليوم.
رئيس قناة السويس: جولات المحاكم مع سفينة "إيفرجيفن" انتهت.. وحفظنا حقوقنا بالكامل
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جولات المحاكم بخصوص أزمة السفينة العالقة "إيفرجيفن" انتهت.
الصحة: إتفاقية مع نوفارتس للأدوية لتوفير علاج ضمور العضلات
علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة على إتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية ، حول علاج ضمور العضلات قائلاً : " بدون توافر الإرادة السياسية لما إستطعنا التوصل لاتفاق أو تفاوض مع شركات الأدوية في ظل الإرتفاع الرهيب في أسعار هذا العلاج ".
المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يدركون المتغيرات الدولية ومستعدون لكافة التحديات
قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن رجال القوات المسلحة مدركين للمتغيرات الدولية في المنطقة ومستعدين لكافة التحديات.
الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ القاهرة من غلق وتشميع أحد محال المأكولات بـ المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.
3 توجيهات وتحذير عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات
وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، عدة نصائح وإرشادات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.
شيخ الأزهر يدعم بابا الفاتيكان في مرضه : أتمنى استرداد عافيتك لمواصلة العطاء
ساند فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، في مرضه بعد إجرائه جراحة في الأمعاء.
الأهلي يقسو على سموحة برباعية نظيفة ويرتقي للمركز الثاني
حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم
كشفت الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم خلال حلقة سابقة من برنامج " تلاتة في واحد" الذي قدمته الفنانة شيماء سيف عن الأمور المادية في حياتهم وكيف كانوا يتعاملون معها.
على أنغام السعادة.. شاهد.. أحدث ظهور لـ شريف الدسوقي بصحبة أشرف ذكي
نشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، مقطع فيديو للنجم شريف الدسوقي في أحدث ظهور له بعد بتر قدمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
في ذكرى رحيلها.. ابنة رجاء الجداوي عن لحظة وفاتها: شوفت قدامي ملاك جميل
قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي ، إن اليوم هو الذكرى الأولى لوفاة والدتها، كاشفة: "اتصلوا بيا في نفس الوقت ده السنة اللي فاتت، وقالولي مامتك مش قدامها كتير، قولتلهم افتحولي الكاميرا بس اشوفها، وفتحولي الكاميرا، شوفت قدامي ملاك جميل حتى النهاية".
إثيوبيا تعلن حالة التأهب القصوى لاستكمال الملء الثاني لـ سد النهضة
أعلن قائد حالة الطوارئ في "متكل" بإقليم بني شنقول غرب إثيوبيا، أسرات دينيرو أن القوات الإثيوبية في حالة تأهب قصوى لاستكمال الملء الثاني لسد النهضة، في آخر استفزاز من إثيوبيا التي تواصل تعنتها بشأن التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد مع مصر والسودان.
مايكروسوفت تحذر جميع مستخدمي ويندوز 7 و 10 حول العالم.. لهذا السبب
حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مستخدمو نظامي التشغيل ويندوز 7 وويندوز 10 والبالغ عددهم مئات الملايين من المستخدمين، وذلك بسبب ثغرة أمنية خطيرة تسمى zero-day أو يوم الصفر قد يتم استغلالها من قبل الهاكرز واختراق المستخدمين.