كلب شجاع ينقذ صديقه من الموت حرقا في منزله

أثبت كلب لصديقه أن ولاء ووفاء الكلاب لا حدود له بعد ان أنقذه من الموت اثناء اشتعال النيران في المنزل أثناء نوم صديقه بداخله مع أسرته وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

وفقا لتقارير الشرطة، فإن الأمر بدء بماس كهربائي في المطبخ أدى إلى حدوث شرارة من النار ولكن لم يشعر أحد بسبب نوم أصحاب المنزل ، إلا أن الكلب كان متيقظا ومتابعا للحدث من الخارج .

ساهم الكلب في إحداث ضوضاء شديدة في المنزل وخاصة غرفة النوم الخاصة بصاحبه لإيقاظه هو وزوجته وأبنائه للخروج من المنزل والابتعاد عن الحريق بسرعة قبل أن تلتهمهم النار .

جدير بالذكر ان تقارير الشرطة أكدت أن الكلب هو بطل القصة، لأن الإسعاف وصلت بعد نشوب الحريق في أرجاء المنزل، ولكن وقتها كان نجح الكلب في إيقاظ قاطني المنزل كلهم .