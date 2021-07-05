تايلاند تسجل 6166 حالة إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 6166 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 289 ألفا و233 حالة.



وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت 50 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2276 وفاة.



ومن بين الحالات الجديدة 6082 حالة من العامة و84 حالة من السجون، وأبلغ المركز عن تجاوز حالات التعافي منذ بداية الجائحة حاجز الـ 214 ألف حالة.

