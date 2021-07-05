ألمانيا تسجل 212 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و731 ألفا و124 حالة.



ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل وفاة واحدة فقط خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 91 ألفا و31 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي ثلاثة ملايين و629 ألفا و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض.