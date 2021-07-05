باكستان تسجل 1347 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 963 ألفا و660 شخصا.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 19 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و427 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 907 آلاف و934 حالة، بعدما تماثلت 650 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 33 ألفا و299 حالة.

