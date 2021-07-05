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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

شكري في نيويورك قبل اجتماع سد النهضة في مجلس الأمن وبايدن يؤكد : كورونا لم يهزم بعد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 حالة وفاة
قصف يستهدف أكبر قاعدة أمريكية في سوريا
السعودية.. التحصين المعتمد شرط لدخول الأماكن العامة اعتبارا من 1 أغسطس
الجيش الفلبيني يعلن مقتل 47 في تحطم الطائرة العسكرية
تبون يعلن تمسكه ببرنامجه السياسي.. ويصدر عفوا عن نشطاء بالحراك
وزير الطاقة السعودي: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع وأن يكون اجتماعنا المقبل ناجحًا‎
أبوظبي تحدّث إجراءات السفر الخاصة بكورونا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وزير الخارجية سامح شكري توجه أمس الأحد إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضا أن يعقد الوزير شكري، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت خروج 459 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 214087 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

إثيوبيا تعلق على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

السعودية.. وزير الطاقة: التوافق موجود بين دول أوبك ما عدا دولة واحدة

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب أعلن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداء من الاول من شهر اغسطس المقبل للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة.

وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدد عزمه على المضي قدما في تنفيذ برنامجه السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي اعتبرها خطوة هامة رغم أن ثلاثة من كل أربعة ناخبين قاطعوها. وأمر  تبون بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي.

ونقلت "الوطن" عن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إنه يجب أن تكون هناك زيادة في إنتاج النفط لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف، مشيرًا إلى أن تفاق أوبك+ لإنتاج النفط والمقرر أن ينتهي في أبريل نيسان 2022 يجب أن يستمر لفترة أطول“، مضيفًا: ”نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع، وأن يكون اجتماعنا المقبل ناجحًا ومفيدًا للجميع.

وأشارت "الأنباء" إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية قالت إنه سيتعين على المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي القادمين من خارج الدولة، والذين لم يتلقوا اللقاح، إجراء فحص (بي.سي.آر) مرتين، مرة لدى الوصول ومرة أخرى بعد 11 يومًا، والبقاء في حجر صحي لمدة 12 يوما.

وأشارت "الوطن" إلى أنه قد دوت انفجارات في "حقل العمر" النفطي أكبر قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، انطلقت من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

دوليًا، نقلت "القبس" عن قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا قوله إن السلطات تحققت من أوضاع جميع ركاب الطائرة العسكرية المنكوبة وعددهم 96 فردا موضحا أن 47 منهم قد لقوا حتفهم في الحادث وأن 49 عسكريا قد أصيبوا.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في ذكرى الاستقلال أن بلاده باتت تسيطر على فيروس إلا أنه دعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى تلقي التطعيم ضد فيروس لم يُهزم بعد.

 

شكري نيويورك سد النهضة مجلس الأمن كورونا فيروس كورونا مصر السعودية الكويت

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